Zwycięzca Złotej Palmy w Cannes wrócił do Iranu. Przywitano go jak bohatera

Wzruszające sceny na lotnisku, udostępnione w mediach społecznościowych m.in. przez filmowca Mehdiego Naderiego, pokazują tłumy wiwatujących zwolenników, którzy skandowali hasła poparcia, w tym słynne już „Kobieta, życie, wolność”. Panahi, znany z bezkompromisowego podejścia do tematów politycznych i społecznych w Iranie, po raz pierwszy zaistniał w Cannes ponad 20 lat temu. Teraz wraca jako zwycięzca.

Jafar Panahi wraca do domu jako bohater

Jego najnowszy film It Was Just an Accident, uhonorowany główną nagrodą festiwalu, to najbardziej bezpośrednia krytyka irańskiego reżimu w jego dorobku. Panahi niejednokrotnie tworzył filmy wbrew zakazom, pod nadzorem służb i w warunkach domowego aresztu. Tym razem zaryzykował jeszcze więcej, pojawiając się osobiście na Lazurowym Wybrzeżu — mimo napiętych relacji z władzami i wcześniejszych zakazów podróży.

Ku zaskoczeniu wielu, jego powrót do kraju odbył się bez przeszkód, choć oficjalne media irańskie niemal całkowicie przemilczały ten sukces. Kontrastuje to z entuzjazmem widocznym wśród zwykłych Irańczyków, którzy widzą w Panahim symbol odwagi i wolności twórczej. W taki sposób reżyser komentował wygraną: