Niepewne otwarcie filmu Jedna bitwa po drugiej. Spełniają się obawy Warner Bros.

Jedna bitwa po drugiej to bez wątpienia jeden z najgłośniejszych tytułów tego roku. Najnowszy film Paula Thomasa Andersona miał być zarówno artystycznym wydarzeniem, jak i mocnym punktem w repertuarze Warner Bros. Produkcja z udziałem Leonardo DiCaprio o grupie dawnych rewolucjonistów, którzy po latach łączą siły, by uratować córkę jednego z nich, od początku budziła emocje – także w samym studiu. Mówiło się o artystycznych tarciach i próbach skrócenia materiału reżysera, a także ryzykownych decyzjach marketingowych. Budżet wynoszący 130 mln dolarów miał w rzeczywistości być znacznie wyższy.
Jedna bitwa po drugiej z bardzo przeciętnym wynikiem box office
Wszystko to sprawiło, że debiut filmu stał się swego rodzaju testem dla wytwórni. Choć Warner Bros. w ostatnich miesiącach mogło chwalić się mocnymi wynikami box office, w kuluarach od dawna pojawiały się obawy, czy nowe dzieło Andersona zdoła spełnić oczekiwania finansowe. Reżyser od lat pozostaje bowiem ulubieńcem krytyków, ale nigdy nie był gwarantem kasowych rekordów.
