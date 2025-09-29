Zaloguj się lub Zarejestruj

Niepewne otwarcie filmu Jedna bitwa po drugiej. Spełniają się obawy Warner Bros.

Jakub Piwoński
2025/09/29 07:40
Czy film zdoła poprawić wynik w kolejnych tygodniach?

Jedna bitwa po drugiej to bez wątpienia jeden z najgłośniejszych tytułów tego roku. Najnowszy film Paula Thomasa Andersona miał być zarówno artystycznym wydarzeniem, jak i mocnym punktem w repertuarze Warner Bros. Produkcja z udziałem Leonardo DiCaprio o grupie dawnych rewolucjonistów, którzy po latach łączą siły, by uratować córkę jednego z nich, od początku budziła emocje – także w samym studiu. Mówiło się o artystycznych tarciach i próbach skrócenia materiału reżysera, a także ryzykownych decyzjach marketingowych. Budżet wynoszący 130 mln dolarów miał w rzeczywistości być znacznie wyższy.

Jedna bitwa po drugiej
Jedna bitwa po drugiej

Jedna bitwa po drugiej z bardzo przeciętnym wynikiem box office

Wszystko to sprawiło, że debiut filmu stał się swego rodzaju testem dla wytwórni. Choć Warner Bros. w ostatnich miesiącach mogło chwalić się mocnymi wynikami box office, w kuluarach od dawna pojawiały się obawy, czy nowe dzieło Andersona zdoła spełnić oczekiwania finansowe. Reżyser od lat pozostaje bowiem ulubieńcem krytyków, ale nigdy nie był gwarantem kasowych rekordów.

Po pierwszym weekendzie wyświetlania okazało się, że obawy nie były bezpodstawne. Jedna bitwa po drugiej zarobiła w USA 22 mln dolarów, a z rynków międzynarodowych dołożyła kolejne 26 mln. Łączny wynik 48 mln dolarów mieści się w granicach kina artystycznego z dużym budżetem, ale pozostaje daleko od poziomu typowych blockbusterów. Dodatkowo film już w sobotę i niedzielę notował zauważalny spadek zainteresowania widzów.

Dla porównania, inne tegoroczne premiery Warner Bros. – takie jak Grzesznicy, czy Zniknięcia – rozpoczynały swoje kinowe życie od znacznie wyższych wyników, zarabiając w samych USA tyle, ile Jedna bitwa po drugiej zarobiła globalnie. Nowy film Andersona jawi się więc bardziej jako prestiżowy projekt niż motor finansowy wytwórni, a jego dalsze losy w box office będą uważnie śledzone.

Źródło:https://www.boxofficemojo.com/release/rl1784184833/?ref_=bo_hm_rd

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


