Tom Cruise z honorowym Oscarem. „Kręcenie filmów to nie to, co robię, to to, kim jestem”

Stało się to, o czym informowaliśmy kilka miesięcy temu. Tom Cruise odebrał honorowego Oscara podczas gali Governors Awards, która odbyła się 16 listopada. Statuetkę wręczył mu Alejandro G. Iñárritu – reżyser nowego, wciąż niezatytułowanego filmu z udziałem Cruisa, którego premiera zaplanowana jest na październik 2026 roku. To pierwszy Oscar w karierze aktora, choć nie zdobył go drogą rywalizacji.

Tom Cruise z honorowym Oscarem

Aktor wygłosił pełne emocji przemówienie, w którym podkreślił jednoczącą siłę kina oraz oddał hołd wszystkim twórcom filmowym.