Tom Cruise z honorowym Oscarem. „Kręcenie filmów to nie to, co robię, to to, kim jestem”

Jakub Piwoński
2025/11/17 15:45
Poruszające przemówienie gwiazdora na Governors Awards. Aktor otrzymał honorowego Oscara.

Stało się to, o czym informowaliśmy kilka miesięcy temu. Tom Cruise odebrał honorowego Oscara podczas gali Governors Awards, która odbyła się 16 listopada. Statuetkę wręczył mu Alejandro G. Iñárritu – reżyser nowego, wciąż niezatytułowanego filmu z udziałem Cruisa, którego premiera zaplanowana jest na październik 2026 roku. To pierwszy Oscar w karierze aktora, choć nie zdobył go drogą rywalizacji.

Tom Cruise
Tom Cruise

Tom Cruise z honorowym Oscarem

Aktor wygłosił pełne emocji przemówienie, w którym podkreślił jednoczącą siłę kina oraz oddał hołd wszystkim twórcom filmowym.

Kino zabiera mnie w podróż dookoła świata. Pomaga mi to doceniać i szanować różnice. Pokazuje mi także nasze wspólne człowieczeństwo (…) W tym teatrze śmiejemy się razem, czujemy razem, mamy razem nadzieję. I dlatego to jest ważne. Kręcenie filmów to nie to, co robię, to to, kim jestem – mówił Cruise.

Gwiazda Top Gu” wróciła też do początków swojej fascynacji X muzą.

Byłem małym dzieckiem w zaciemnionym kinie. Pamiętam, jak snop światła przeciął salę i eksplodował na ekranie. Nagle świat stał się większy, pełen kultur i krajobrazów, których nie znałem. To rozbudziło we mnie głód przygody, wiedzy, zrozumienia ludzi i opowiadania historii – opowiadał.

Cruise ma na koncie kilka nominacji do Oscara: za role w Urodzonym 4 lipca, Jerry Maguire i Magnolii, a także jako producent Top Gun: Maverick. Nigdy jednak nie wygrał statuetki drogą rywalizacji. Na czerwonym dywanie wydarzenia pojawiły się największe gwiazdy tegorocznego sezonu nagród, m.in. Jennifer Lawrence, Michael B. Jordan, Sydney Sweeney, Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson i Emma Stone.

Podczas ceremonii uhonorowano również innych twórców. Cynthia Erivo wręczyła honorowego Oscara choreografce Debbie Allen, a scenograf Wynn Thomas otrzymał nagrodę za całokształt twórczości. Statuetkę Humanitarną im. Jeana Hersholta przyznano Dolly Parton, która – z powodu problemów zdrowotnych – przesłała nagrane wcześniej przemówienie.

Źródło:https://variety.com/2025/awards/news/tom-cruise-honorary-oscar-speech-1236583348/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


