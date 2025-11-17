Tom Cruise z honorowym Oscarem. „Kręcenie filmów to nie to, co robię, to to, kim jestem”

Poruszające przemówienie gwiazdora na Governors Awards. Aktor otrzymał honorowego Oscara.
Stało się to, o czym informowaliśmy kilka miesięcy temu. Tom Cruise odebrał honorowego Oscara podczas gali Governors Awards, która odbyła się 16 listopada. Statuetkę wręczył mu Alejandro G. Iñárritu – reżyser nowego, wciąż niezatytułowanego filmu z udziałem Cruisa, którego premiera zaplanowana jest na październik 2026 roku. To pierwszy Oscar w karierze aktora, choć nie zdobył go drogą rywalizacji.
Tom Cruise z honorowym Oscarem
Aktor wygłosił pełne emocji przemówienie, w którym podkreślił jednoczącą siłę kina oraz oddał hołd wszystkim twórcom filmowym.
Kino zabiera mnie w podróż dookoła świata. Pomaga mi to doceniać i szanować różnice. Pokazuje mi także nasze wspólne człowieczeństwo (…) W tym teatrze śmiejemy się razem, czujemy razem, mamy razem nadzieję. I dlatego to jest ważne. Kręcenie filmów to nie to, co robię, to to, kim jestem – mówił Cruise.
Gwiazda Top Gu” wróciła też do początków swojej fascynacji X muzą.
Byłem małym dzieckiem w zaciemnionym kinie. Pamiętam, jak snop światła przeciął salę i eksplodował na ekranie. Nagle świat stał się większy, pełen kultur i krajobrazów, których nie znałem. To rozbudziło we mnie głód przygody, wiedzy, zrozumienia ludzi i opowiadania historii – opowiadał.
Cruise ma na koncie kilka nominacji do Oscara: za role w Urodzonym 4 lipca, Jerry Maguire i Magnolii, a także jako producent Top Gun: Maverick. Nigdy jednak nie wygrał statuetki drogą rywalizacji. Na czerwonym dywanie wydarzenia pojawiły się największe gwiazdy tegorocznego sezonu nagród, m.in. Jennifer Lawrence, Michael B. Jordan, Sydney Sweeney, Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson i Emma Stone.
Podczas ceremonii uhonorowano również innych twórców. Cynthia Erivo wręczyła honorowego Oscara choreografce Debbie Allen, a scenograf Wynn Thomas otrzymał nagrodę za całokształt twórczości. Statuetkę Humanitarną im. Jeana Hersholta przyznano Dolly Parton, która – z powodu problemów zdrowotnych – przesłała nagrane wcześniej przemówienie.
