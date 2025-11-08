Nikt nie chce oglądać Sydney Sweeney w roli dalekiej od sex bomby. Jej nowy film to klapa

Pierwsze wyniki filmu bokserskiego Christy nie napawają optymizmem.

Sydney Sweeney, jedna z najgorętszych aktorek młodego pokolenia, tym razem nie podbiła serc widzów. Jej najnowszy film, Christy, biografia słynnej bokserki Christy Martin w reżyserii Davida Michôda (Animal Kingdom), okazał się finansową porażką. Produkcja zarobiła zaledwie 400 tysięcy dolarów w pokazach przedpremierowych, a prognozy mówią o niecałych 3 milionach w weekend otwarcia. Christy będzie klapą? Wszystko na to wskazuje To kolejny przykład na to, że jesienny sezon filmowy nie rozpieszcza ambitnych tytułów. Filmy autorskie trafiają do kin, ale nie trafiają do publiczności — a dobre recenzje i oryginalność już nie wystarczają, by przyciągnąć tłumy.

Choć Sweeney zebrała pochwały za swoją transformację w Christy Martin, krytycy uznali sam film za „nudny i przeciętny”. Christy nie potrafiła też przebić się przez medialny szum wokół samej aktorki. W ostatnich tygodniach Sweeney znalazła się w ogniu kontrowersji po kampanii reklamowej American Eagle zatytułowanej Great Jeans, która – z niezrozumiałych powodów – wywołała dyskusję o... rasizmie i eugenice. Aktorka odmówiła przeprosin, co, jak można się było spodziewać, dolało oliwy do ognia. W Hollywood spekulowano, że rola w Christy może otworzyć Sweeney drogę do Oscara. Dziś wygląda na to, że te nadzieje prysły – nie tylko z powodu medialnych burz, ale też dlatego, że film po prostu nie dostarcza tego, czego oczekiwała publiczność.

Na Rotten Tomatoes Christy ma 67% pozytywnych recenzji, a na Metacritic zaledwie 60 punktów. Krytycy chwalą kreację Sweeney, ale zgodnie narzekają na brak emocji i dynamiki – paradoksalnie, w filmie o boksie. Przy szacowanym budżecie rzędu 30–40 milionów dolarów, wynik otwarcia to cios prosto w szczękę dla dystrybutora, Black Bear. Christy dołącza tym samym do rosnącej listy oscarowych nadziei, które poniosły porażkę w box office – tu m.in. The Smashing Machine. Wygląda na to, że widzowie nie są jeszcze gotowi oglądać Sydney Sweeney w roli, która nie eksponuje jej urody, lecz wymaga od niej prawdziwej aktorskiej przemiany. A szkoda — bo właśnie w takich rolach mogłaby naprawdę udowodnić, że jest kimś więcej niż tylko symbolem seksu.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.






