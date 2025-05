Ten film podbił serca publiczności w Cannes. 9 minut owacji na stojąco dla Roberta Pattinsona i Jennifer Lawrence

Czy film ma szansę na wygraną? To nieważne. Ważne, że z pewnością jeszcze o nim usłyszymy.

Film w reżyserii Lynne Ramsay, twórczyni uznanej za filmy takie jak Musimy porozmawiać o Kevinie czy Nigdy cię tu nie było, bierze udział w konkursie głównym festiwalu. Oparty na powieści o tym samym tytule, Die My Love opowiada o kobiecie pogrążonej w szaleństwie i destrukcyjnej miłości. Akcja toczy się na amerykańskiej prowincji. Robert Pattinson wciela się w jej męża, natomiast LaKeith Stanfield gra kochanka. W obsadzie znaleźli się także Sissy Spacek i Nick Nolte.

To była jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tegorocznego festiwalu w Cannes . Produkcja, w której główne role grają Jennifer Lawrence i Robert Pattinson, została entuzjastycznie przyjęta przez publiczność – widzowie nagrodzili film aż dziewięciominutową owacją na stojąco. Mowa o filmie Die My Love.

Reżyserka stworzyła scenariusz wspólnie z Endą Walshem i Alice Burch. Film wyprodukowany został m.in. przez Jennifer Lawrence i jej firmę Excellent Cadaver, a w gronie producentów znalazł się także Martin Scorsese.

Dla Ramsay to powrót do Cannes w wielkim stylu – w 2017 roku zdobyła nagrodę za scenariusz za thriller Nigdy cię tu nie było z Joaquinem Phoenixem. Tym razem, jak widać po reakcjach po premierze, może liczyć na podobne uznanie. O Die My Love z pewnością jeszcze usłyszymy, w kontekście nadchodzącego, jesiennego sezonu nagród.