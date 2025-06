Mesjasz Diuny właśnie staje się też... Dziećmi Diuny. Wszystko za sprawą tego zaskakującego castingu

Jak donosi Nexus Point News , w role bliźniąt wcielą się Nakoa-Wolf Momoa oraz Ida Brooke. Wybór tych aktorów sugeruje znaczący przeskok czasowy względem wydarzeń z Diuny: Część 2, a tym samym zbliżenie się do fabuły trzeciej części książkowej sagi – Dzieci Diuny.

Nadchodzący film Denisa Villeneuve’a, Mesjasz Diuny, coraz śmielej nabiera kształtów. Najnowsze wieści o obsadzie potwierdzają udział dwóch kluczowych postaci z uniwersum Franka Herberta — Leto II i Ghanimy Atrydów, dzieci Paula Atrydy (Timothée Chalamet) i Chani (Zendaya). Co to oznacza?

Szczególnie intrygujący jest udział Nakoa-Wolfa Momoa, który tym samym zadebiutuje na dużym ekranie u boku swojego ojca, Jasona Momoa. Ten ostatni powróci jako Duncan Idaho . Choć szczegóły scenariusza wciąż owiane są tajemnicą, obsadzenie dojrzalszych wersji bliźniąt może oznaczać, że Villeneuve planuje wyjść poza materiał z samego Mesjasza Diuny i zaczerpnąć również z kolejnej części sagi. Czy będzie to zaledwie kilka stron, czy może ambitna reinterpretacja fabularnego ciągu wydarzeń — na razie nie wiadomo.

Przypomnijmy, że już filmie Diuna: Część druga, znalazły się odniesienia do Mesjasza Diuny, bo ujawniona została siostra głównego bohatera (grana przez Taylor-Joy) w jednej z jego wizji. Reżyser prezentuje zatem bardzo otwarte podejście do książkowego materiału.

Zdjęcia do filmu rozpoczną się 7 lipca 2025 roku, a produkcja potrwa do końca roku. Do znanej obsady – Chalameta, Zendayi i Jasona Momoa – dołączą także Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Javier Bardem oraz Robert Pattinson. Premierę Mesjasza Diuny zaplanowano na 16 grudnia 2026 roku.