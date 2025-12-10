Robert Pattinson, Zendaya i ich „drama”. Zobacz zwiastun i plakat intrygującego filmu

Co ciekawe, aktorzy już wcielali się w podobne postaci w innych filmach.
A24 opublikowało pierwszy teaser oraz plakat do The Drama, najnowszego filmu Kristoffera Borgliego – twórcy Dream Scenario i Sick of Myself. Materiał nie zdradza wiele, ale już sugeruje, że w tej historii coś mocno odbiega od normy. Borgli znany jest z nieoczywistych twistów i prowokacyjnego tonu, więc fani mogą spodziewać się kolejnej produkcji, która wywoła sporo dyskusji.
The Drama – zobacz zwiastun filmu
W filmie występują Zendaya i Robert Pattinson jako „szczęśliwie zaręczona para”, której życie wywraca się do góry nogami podczas tygodnia poprzedzającego ślub. Premiera zaplanowana jest na 3 kwietnia 2026 roku, a w obsadzie znaleźli się także Mamoudou Athie, Alana Haim, Zoe Winters i Hailey Gates.
Co ciekawe, The Drama to kolejny projekt, w którym oboje aktorzy sięgają po zbliżone tematy. Pattinson stosunkowo niedawno mierzył się z trudnym, destrukcyjnym związkiem w filmie Zgiń kochanie, a Zendaya kilka lat temu wystąpiła w intensywnym dramacie Malcolm i Marie, opowiadającym o burzliwej relacji pary próbującej odbudować swoje uczucia. Nowa produkcja A24 wydaje się naturalną kontynuacją tych wątków – z jeszcze większym naciskiem na psychologiczne napięcie.
Publikacja plakatu i teasera oznacza oficjalny start kampanii promocyjnej. Choć na razie niewiele wiadomo, internet już spekuluje o tajemnicy, która ma definiować fabułę filmu. Jeśli wierzyć pogłoskom krążącym w sieci, twist może okazać się jednym z najbardziej szokujących w dorobku A24. Jedno jest pewne – The Drama to jeden z najbardziej intrygujących projektów nadchodzącego roku.
