Robert Pattinson, Zendaya i ich „drama”. Zobacz zwiastun i plakat intrygującego filmu

Co ciekawe, aktorzy już wcielali się w podobne postaci w innych filmach.

A24 opublikowało pierwszy teaser oraz plakat do The Drama, najnowszego filmu Kristoffera Borgliego – twórcy Dream Scenario i Sick of Myself. Materiał nie zdradza wiele, ale już sugeruje, że w tej historii coś mocno odbiega od normy. Borgli znany jest z nieoczywistych twistów i prowokacyjnego tonu, więc fani mogą spodziewać się kolejnej produkcji, która wywoła sporo dyskusji.

The Drama – zobacz zwiastun filmu

W filmie występują Zendaya i Robert Pattinson jako „szczęśliwie zaręczona para”, której życie wywraca się do góry nogami podczas tygodnia poprzedzającego ślub. Premiera zaplanowana jest na 3 kwietnia 2026 roku, a w obsadzie znaleźli się także Mamoudou Athie, Alana Haim, Zoe Winters i Hailey Gates.