Diuna 3 z dużym przeskokiem czasowym i nowymi bohaterami. Wielka gwiazda zagra głównego złoczyńcę

Prace nad Diuną 3, która zaadaptuje książkę Mesjasz Diuny Franka Herberta, ruszy dopiero w czerwcu bieżącego roku. Twórcy mają jeszcze sporo pracy przed wejściem na plan, w tym znalezienie kilku nowych aktorów do głównych ról. Wcześniej ogłoszono, że do roli Duncana Idaho powróci Jason Momoa, który nie uważa, aby ta zapowiedź była dużym spoilerem. Teraz serwis Deadline podał, że Denis Villeneuve zainteresowany jest zatrudnieniem Roberta Pattinsona do swojego filmu. Chociaż żadna propozycja jeszcze się nie pojawiła, ani też nie rozpoczęły się żadne formalne rozmowy, to właśnie ten aktor brany jest pod uwagę do obsadzenia w roli głównego antagonisty.

Diuna 3 – Robert Pattinson wcieli się w głównego antagonistę?

Według najnowszych informacji Pattinson miałby wcielić się w Scytale’a. Jest to tleilaxański maskaradnik zamieszany w spisek mający na celu obalenie Paula Atrydy. Potrafi przemieniać się w różne postacie, idealnie pasując zarówno w roli szpiega, jak i wprawnego cichego zabójcę.