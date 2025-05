Skandal w Cannes. Dla tego aktora nie rozłożono czerwonego dywanu

Théo Navarro-Mussy, który wystąpił w Dossier 137, nie mógł pojawić się na uroczystej premierze produkcji z powodu poważnych zarzutów. Trzy kobiety oskarżyły go o gwałt oraz przemoc na tle seksualnym. Do zdarzeń miało dojść w latach 2018–2020.

W czwartek na festiwalu filmowym w Cannes doszło do kontrowersyjnego incydentu. Podczas premiery filmu Dossier 137, który bierze udział w konkursie głównym, aktor Théo Navarro-Mussy nie został wpuszczony na czerwony dywan. Decyzję o wykluczeniu artysty podjął szef festiwalu, Thierry Frémaux.

Choć aktor został uniewinniony w pierwszym procesie karnym, wszystkie poszkodowane złożyły apelacje. Oznacza to, że sprawa nie została prawomocnie zakończona. Warto jednak dodać, że regulamin festiwalu w Cannes nie zawiera przepisów dotyczących obecności artystów oskarżonych o przestępstwa seksualne. Szef festiwalu przyznał, że swoją decyzję wzorował na zasadach obowiązujących podczas wręczania Cezarów – najważniejszych francuskich nagród filmowych . Tam jasno zapisano, że osoby z toczącymi się postępowaniami nie mogą brać udziału w ceremonii ani otrzymywać wyróżnień.

Frémaux stwierdził, że skoro sprawa przeciwko Navarro-Mussy'emu nadal się toczy, jego obecność na czerwonym dywanie byłaby nie na miejscu. Film Dossier 137 zaprezentowano co prawda zgodnie z planem, ale bez jednego ze swoich aktorów. Decyzja Frémaux wzbudziła mieszane reakcje – jedni chwalą go za odważne stanowisko, inni wskazują na brak formalnych podstaw i domniemanie niewinności. Wcześniej informowaliśmy o ceremonii otwarcia festiwalu, który potrwa do 24 maja.