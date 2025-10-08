Zaloguj się lub Zarejestruj

Faworyt Warner Bros. do Oscara to tak naprawdę... radykalna lewicowa propaganda?

Jakub Piwoński
2025/10/08 10:30
Amerykańscy konserwatyści biją na alarm. Według nich, ten film jest “niebezpieczny”.

Trudno było uwierzyć, że to nie nastąpi – ale nadeszło. W miarę jak zbliża się sezon oscarowy, Jedna bitwa pod druguej, najnowszy film Paula Thomasa Andersona z Leonardo DiCaprio w roli głównej, stał się jednym z najbardziej dyskutowanych tytułów roku. Produkcja zebrała znakomite recenzje krytyków i typowana jest na głównego faworyta do Oscara, jednak coraz głośniej mówi się o narastającej fali kontrowersji wokół jej treści.

Jedna bitwa po drugiej atakowana przez konserwatystów

Film opowiada historię wypalonego lewicowego rewolucjonisty (DiCaprio), który próbuje uratować swoją córkę (Chase Infiniti) przed białym nacjonalistycznym oficerem (Sean Penn). W fabule pojawiają się wątki imigracji, radykalizmu i przemocy politycznej – od ataku na ośrodek ICE po protesty kończące się wybuchem. Już sam ten opis wystarczył, by film wzbudził emocje, szczególnie wśród amerykańskich środowisk konserwatywnych.

Jak donosi The Hollywood Reporter, prawicowi komentatorzy uznali produkcję za „niebezpieczną” i „moralnie nieodpowiedzialną”, zarzucając jej gloryfikowanie lewicowej przemocy. Publicyści Fox News, The Blaze czy The National Review krytykują Andersona za rzekome usprawiedliwianie radykalnych działań i przedstawianie konserwatystów jako wrogów. Część z nich posunęła się nawet do stwierdzeń, że film może „inspirować przemoc w świecie rzeczywistym”.

Z drugiej strony, wielu recenzentów i widzów wskazuje, że Jedna bitwa po drugiej nie jest wezwaniem do walki, lecz gorzkim komentarzem o kosztach politycznego fanatyzmu i przemocy. Bohater grany przez DiCaprio to człowiek wypalony, rozczarowany własnymi ideałami i skutkami działań, w które kiedyś wierzył. Film ukazuje więc raczej cenę radykalizmu, niż jego pochwałę.

Kontrowersje wokół filmu wynikają głównie z faktu, że Jedna bitwa po drugiej bardzo bezpośrednio ukazuje ekstremizm. Sytuację dodatkowo zaogniła śmierć konserwatywnego komentatora Charliego Kirka, która podsyciła debatę o granicach ideologii i przemocy, wywołując skojarzenia z tym, co pokazano w filmie.

Warto jednak pamiętać, że film powstawał na długo przed tymi wydarzeniami, a jego premiera w tym momencie to czysty zbieg okoliczności. Ostatecznie Jedna bitwa po drugiej to prowokacyjne, moralnie niejednoznaczne kino, które stawia pytania o naturę władzy i cenę radykalizmu. Choć wywołuje skrajne emocje, trudno uznać je za zachętę do przemocy – to raczej refleksja nad jej konsekwencjami. Zachęcamy jednak do własnej interpretacji tego dzieła.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/10/7/one-battle-after-another-conservative-backlash-is-here-apologia-for-radical-left-wing-terrorism

Popkultura
kontrowersje
polityka
Warner Bros.
Leonardo DiCaprio
rewolucja
One Battle After Another
Jedna bitwa po drugiej
Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:59
Nogradis napisał:

"Słyszałeś"? Ja "słyszałem", że Lamborghini Revuelto kiepsko się prowadzi. Raczej nie będę mieć okazji tego zweryfikować, ale zawsze mogę wejść na jakieś forum motoryzacyjne i powielać zasłyszane gdzieś głupoty, bo czemu nie?Widzisz, sęk w tym, że gdybyś faktycznie oglądał ten film (albo, gdyby oglądali go wystraszeni prawoskrętni z USA), zauważyłbyś jak bardzo szydzi sobie z OBU stron politycznej barykady. Tam obrywają i skretyniali alt-rightowcy (czyli po prostu alt-rightowcy) i fanatyczni lewacy, reżyser generalnie nie bierze jeńców. No, ale wiadomo, że doczekaliśmy czasów, w których prawica zaczyna popełniać dokładnie te same błędy, które chwilę temu popełniała lewica i które doprowadziły do jej klęski. Wycie, że jakiś twór kultury nam się nie podoba jest absurdalne, ale nim ci wszyscy ludzie to zrozumieją (a pewnie nie zrozumieją tego nigdy), będzie już za późno. Bo tutaj nikt się niczego nie uczy, nikt nie wyciąga żadnych wniosków i jednocześnie każdy uważa, że ma jedyną i słuszną rację, choć oczywiście jej nie ma. Taki to sobie stworzyliśmy świat jako teoretycznie wykształceni ludzie z dostępem do całej wiedzy ludzkości na dosłownie wyciągnięcie ręki.

Znaczy ja generalnie uważam że kino współczense zeszło mocno na psy i nie muszę nawet obejrzeć filmu żeby wiedzieć że mi się nie spodoba. Da się to rozpoznać. Nie mówię ze nie dawałem szansy też takim filmom po których spodziewałem się że będzie źle (np. Superman). Co tylko utwierdza mnie w przekonaniu. Ileż mozna się parzyć. Czasem wystarczy zwykłe streszczenie fabuły, wypowiedź scenarzysty czy "świetny" żart w zwiastunie. Trochę już żyje na tym świecie i potrafię wybierać dla siebie rozrywkę, czasem tylko nachodzi mnie refleksja jak wiele z tych rzeczy które kiedyś mi się podobały, obecnie w kontynuacjach zostały zniszczone z uwagi na poglądy ludzi którzy dane IP przejęli. Np. adaptacje książek tworzone przez ludzi którzy mają w nosie materiał źródłowy, a nie są dobrzy w tworzeniu swoich wersji. Widziałem sporo filmów o których później słyszałem to samo co mi samemu się nasunęło przy seansie, więc teraz uważniej wybieram co będe oglądał i kogo słuchać. Łatwo odczytać sygnały wskazujące na to że dostaniemy powtórkę z rozrywki, uwierz mi (i nie nie chodzi nawet o poglądy, chodzi o to jak kręcone są filmy, przez kogo, jak głupie są scenariusze i dla kogo są kręcone).

Jak ktoś uważa inaczej, że filmy są obecnie świetne albo "warto dawać im szansę" jego prawo, można mi nawet powiedzieć że mam smutne życie że się tak łatwo zniechęcam do filmu zanim go obejrzę. Nie mam potrzeby, znalazłem sobie po prostu inne rozrywki - książki, anime (chyba obecnie 90% z tego co wogóle oglądam, choć fakt że dużo chłamu trzeba też odfiltrować), gry w które lubię grać i też inne rzeczy niezwiązane z popkulturą. Albo np. nabijanie się z tego jak nisko może jeszcze Hollywood upaść w swej arogancji i odwracaniu się od widowni (tak, tej która głosowała inaczej) :) To też świetna rozrywka.

Ale podzielam twoje zdanie że ludzie się nie nauczą - ja w moich komentarzach zawsze starałem się podkreślać że nie podoba mi się jak bardzo jedna strona w popkulturze dominowała i ile zniszczyła po drodze (głównie dlatego że miała w tym interes, ale o tym można już całe wypracowania pisać), ale tego się już nie odkręci, z tym trzeba żyć. Teraz jak inni, poza grupą obrażanych i wyśmiewanych od lat krytyków popkultury, to (wreszcie) zauważyli jest już za późno i bedziemy mieli zapewnę falę prawactwa. Ja takie polityczne filmy bym wogóle wywalił z obiegu, bo lepiej skupiać się na wartościach ludzkich które są zawsze uniwersalne w kinie jak bohaterstwo, poświęcenie czy nabijanie się z absurdów w społeczeństwie. Ale teraz filmy są zbyt dosłowne. Albo głupie.

Nogradis
Gramowicz
Dzisiaj 11:21
wolff01 napisał:

Z tego co słyszałem to problemem filmu nie jest sama postać Di Caprio tylko bardziej jego filmowej córki.

"Słyszałeś"? Ja "słyszałem", że Lamborghini Revuelto kiepsko się prowadzi. Raczej nie będę mieć okazji tego zweryfikować, ale zawsze mogę wejść na jakieś forum motoryzacyjne i powielać zasłyszane gdzieś głupoty, bo czemu nie? Widzisz, sęk w tym, że gdybyś faktycznie oglądał ten film (albo, gdyby oglądali go wystraszeni prawoskrętni z USA), zauważyłbyś jak bardzo szydzi sobie z OBU stron politycznej barykady. Tam obrywają i skretyniali alt-rightowcy (czyli po prostu alt-rightowcy) i fanatyczni lewacy, reżyser generalnie nie bierze jeńców. No, ale wiadomo, że doczekaliśmy czasów, w których prawica zaczyna popełniać dokładnie te same błędy, które chwilę temu popełniała lewica i które doprowadziły do jej klęski. Wycie, że jakiś twór kultury nam się nie podoba jest absurdalne, ale nim ci wszyscy ludzie to zrozumieją (a pewnie nie zrozumieją tego nigdy), będzie już za późno. Bo tutaj nikt się niczego nie uczy, nikt nie wyciąga żadnych wniosków i jednocześnie każdy uważa, że ma jedyną i słuszną rację, choć oczywiście jej nie ma. Taki to sobie stworzyliśmy świat jako teoretycznie wykształceni ludzie z dostępem do całej wiedzy ludzkości na dosłownie wyciągnięcie ręki.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:43

Z tego co słyszałem to problemem filmu nie jest sama postać Di Caprio tylko bardziej jego filmowej córki.

Najwyraźniej rolę się odwróciły. Jak jeszcze do niedawna piętnowało się filmy za bycie "zbyt białymi" (whitewash) czy "pozbawionymi współczesnych wrażliwości" albo "przestarzałymi" tak teraz mamy "niebezpieczne filmy lewicowe". I myślę że problemu aż takiego by nie było (filmy "trudne" zawsze wywołują kontrowersje) gdyby nie to że Hollywood stało się bardzo jednolite poglądowo i to się aż wylewa z ich wypowiedzi czy filmów. W konsekwencji dużo ich filmów jest bardzo tendecyjnych.




