Tekken 8 – prezentacja kolejnego bohatera. Lars Alexandersson wkracza do gry!

Fani serii Tekken w ostatnim czasie nie mogą narzekać na nudę. Bandai Namco dostarcza sporo materiałów, na których możemy podziwiać bohaterów najnowszej odsłony serii. Na poprzednich wideo mogliśmy zobaczyć już takich czempionów jak King, Paul Phoenix, Nina Williams czy Marshall Law. Gwiazdą najnowszego trailera jest Lars Alexandersson.

Lars Alexandersson dołącza do gwiazd Tekken 8

Wideo skupia się na prezentacji ruchów i ataków Larsa w starciu z różnymi przeciwnikami. Jego styl, podobnie jak innych wojowników, których zobaczymy w Tekken 8, może się podobać.



„Lars Alexandersson - Syn Heihachi'ego Mishimy, o którym ojciec nie ma pojęcia. Dowódca oddziałów tekken force. Pomimo swojej wysokiej rangi często walczy na pierwszej linii frontu, prowadząc swe oddziały do walki z G Corporation, a co za tym idzie z Kazuyą Mishimą” - czytamy w opisie umieszczonym na jednej ze stron fanpage.



Na koniec przypomnijmy, że Tekken 8 powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Na ten moment nie znamy daty premiery gry, ale Bandai Namco jakiś czas temu poinformowało, że nowy Tekken może trafić do sprzedaży w roku fiskalnym 2023-2024. Na konkretne szczegóły dotyczące debiutu gry musimy jednak jeszcze nieco zaczekać.