Tekken 8 na nowym materiale. Gwiazdą wideo jest King

W ostatnim czasie otrzymujemy sporo materiałów, na których prezentowane są kolejne postacie z Tekken 8. Bohaterami materiałów byli już tacy czempioni jak Paul Phoenix, Nina Williams czy Marshall Law. Gwiazdą najnowszego wideo jest natomiast King. Jak Waszym zdaniem wypada ta postać na tle konkurentów?

King w Tekken 8

Na zaprezentowanym wideo możemy podziwiać szeroką gamę ruchów i ciosów Kinga. Trzeba przyznać, że wrestlingowy styl może robić wrażenie.



„James King - zamaskowany pod postacią jaguara wrestler. Nikt nie zna jego tożsamości, nie wiadomo też, jak wygląda jego twarz. W prawdzie King wygląda na groźną i bezduszną postać, lecz na prawdę ma "gołębie serce". Do I turnieju przystępuje, by zebrać pieniądze na budowę sierocińca, by inne dzieci nie musiały przeżywać tego, co on kilkanaście lat temu” – czytamy w opisie umieszczonym na jednej ze stron fanpage.



Na koniec przypomnijmy, że Tekken 8 powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Na ten moment nie znamy daty premiery gry, ale Bandai Namco jakiś czas temu poinformowało, że nowy Tekken może trafić do sprzedaży w roku fiskalnym 2023-2024. Na konkretne szczegóły dotyczące debiutu gry musimy jednak jeszcze nieco zaczekać.