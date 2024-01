Tekken 8 na wideo otwierającym. Ależ tu się dzieje!

Do premiery Tekken 8 można już odliczać dni. Bandai Namco nie zwalnia tempa w promowaniu najnowszej odsłony serii i wręcz bombarduje graczy kolejnymi materiałami z gry. Regularnie otrzymujemy wideo prezentujące zawodników, ale tym razem deweloperzy podzielili się czymś więcej, pokazując film otwierające grę.

Tekken 8 – opening trailer

Ujawnione zostały również szczegóły na temat pierwszego DLC do Tekken 8. Zawodnikiem, który dołączy do ekipy wojowników w ramach rozszerzenia będzie Eddy Gordo. Dodatek ma zostać oddany w ręce graczy wiosną.



Przypomnijmy, że wszyscy, którzy chcą wypróbować Tekken 8 na własnej skórze, mają możliwość sprawdzenia demo. Wersja demonstracyjna spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem, co bezpośrednio wpłynęło na ilość zamówień pre-order. Jeśli natomiast chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat historii, którą przyjdzie poznawać graczom w trybie fabularnym, zapoznajcie się z tym trailerem.



Jeśli chcecie dowiedzieć się, dlaczego warto czekać na Tekken 8, zachęcamy do lektury tekstu przygotowanego przez Muradina: Grałem w Tekken 8 i wiem jedno – styczeń będzie gorący jak nigdy! Na koniec przypomnijmy, że najnowsza odsłona serii powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera gry zaplanowana została na 26 stycznia 2024 roku.