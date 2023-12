O co chodzi w Tekken 8? Twórcy przedstawiają fabułę, będzie się działo!

Premiera Tekken 8 zbliża się wielkimi krokami, a deweloperzy z Bandai Namco nie zwalniają tempa i bombardują nas kolejnymi materiałami z gry. Twórcy przed paroma dniami podzielili się brutalnym trailerem z udziałem jednej z postaci, a wczoraj mogliśmy przyjrzeć się, jak w akcji prezentuje się jeden z najbardziej epickich wojowników całej serii. Tym razem w ręce graczy trafił specjalny trailer, który skupia się na prezentacji fabuły. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

Fabuła Tekken 8 – na czym będzie skupiać się historia i kto będzie głównym bohaterem?

Jeśli śledzicie serię Tekken z pewnością jesteście na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami fabularnymi. W Tekken 8 tryb fabularny zatytułowano "The Dark Awakens", a historia skupia się na postaci Jina Kazamy, który sprzeciwia się swojemu ojcu – Kazuyi Mishimie – próbując go powstrzymać przed zniszczeniem znanego wszystkim świata. Używa on bowiem swoich mocy do siania zniszczenia, chcąc w ten sposób podporządkować świat swoim chorym wizjom. Oczywiście, w opowieści nie zabraknie innych, waznych i znanych postaci.



Jeśli chcecie dowiedzieć się, czy warto czekać na Tekken 8, zachęcamy do lektury wrażeń z rozgrywki. Muradin miał już okazję zagrać w najnowszą odsłonę serii, a swoją opinią podzielił się w tekście zatytułowanym: Grałem w Tekken 8 i wiem jedno - styczeń będzie gorący jak nigdy!



Na koniec przypomnijmy, że Tekken 8 powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera gry zaplanowana została na 26 stycznia 2024 roku. W tym miejscu warto również wspomnieć o tym, że wersja demonstracyjna tej wyczekiwanej produkcji zostanie udostępniona jeszcze przed świętami.