Alisa w Tekken 8. Ten android jest pełen wdzięku i gracji

Fani serii Tekken nie mogą narzekać na brak informacji dotyczących najnowszej odsłony serii, której premiera zbliża się wielkimi krokami. Opinie osób, które miały już okazję zagrać w Tekken 8 jednoznacznie wskazują na to, że Bandai Namco znów stanęło na wysokości zadania. Zobaczcie, jak w akcji radzi sobie kolejna zawodniczka – Alisa Bosconovitch.

Alisa Bosconovitch w Tekken 8

Postać Alisy jest o tyle intrygująca, że bohaterka jest androidem stworzonym przez rosyjskiego naukowca doktora Gepetto Bosconovitcha. Wykreował on ją na podobieństwo swojej córki, która w wieku 17 lat zmarła na nieznaną chorobę.



Za sprawą najnowszego wideo możemy zobaczyć, jak Alisa radzić będzie sobie na wirtualnych arenach. Bohaterce nie można odmówić wdzięku i gracji, którą zachowuje nawet podczas intensywnej wymianie ciosów. Przypomnijmy, że wszyscy, którzy chcą wypróbować Tekken 8 na własnej skórze, mają możliwość sprawdzenia demo. Wersja demonstracyjna spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem, co bezpośrednio wpłynęło na ilość zamówień pre-order. Jeśli natomiast chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat historii, którą przyjdzie poznawać graczom w trybie fabularnym, zapoznajcie się z tym trailerem.



Jeśli chcecie dowiedzieć się, dlaczego warto czekać na Tekken 8, zachęcamy do lektury tekstu przygotowanego przez Muradina: Grałem w Tekken 8 i wiem jedno – styczeń będzie gorący jak nigdy! Na koniec przypomnijmy, że najnowsza odsłona serii powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera gry zaplanowana została na 26 stycznia 2024 roku.