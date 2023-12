Grałem w Tekken 8 i wiem jedno - styczeń będzie gorący jak nigdy!

Niby rok się powoli kończy, ale myślami wielu z nas wybiega powoli do 2024 roku, bo od stycznia właściwie zacznie się ofensywa całkiem dużymi, potencjalnymi hitami i to wprost z Japonii. O Tekken 8 mógłbym mówić naprawdę dużo zwłaszcza, że to również pierwszy raz, kiedy to wszyscy dostaną grę w tym samym czasie, a nie po kilku latach testów na arcade’ach w Korei Południowej i Japonii. Czego by nie mówić – duża premiera, to i na prawie dwa miesiące przed premierą można było co nieco sprawdzić.

W trakcie wydarzenia, na którym miałem okazję być jakiś czas temu oferował całkiem spory kawałek rozgrywki z pełnej wersji gry Tekken Project i głupio byłoby cokolwiek pominąć. Jednakże postaram się jak najbardziej streścić to wszystko, bo na pełną recenzję przyjdzie czas na początku przyszłego roku.

Za to będziecie mogli obejrzeć kilka fragmentów rozgrywki z trybu Versus z postaciami, których nie było w betatestach. Zacznijmy najpierw od tego, co fabularne…

Powrót do klasyki?

Po eksperymencie jakim był tryb fabularny w Tekken 7 nie jest zaskoczeniem, że twórcy ponownie poszli w tym samym kierunku serwując graczom główną linię fabularną skupiającą się na kolejnym etapie konfliktu Jina Kazamy oraz Kazuyi Mishimy, ale również dodatkowych historii związanych z poszczególnymi bohaterami. W trakcie wydarzenia mogliśmy ograć pierwsze cztery rozdziały głównej historii i czuć, że Tekken Project wyciągnęło pewne wnioski z tego, co w przypadku „siódemki” powodowało spory chaos oraz chęć przebiegnięcia przez cały wątek do ostatecznego końca. Tutaj mimo dość szybkiego tempa łatwo wyczuć przywiązanie do pewnych detali oraz narrację, która powraca w pewnym stopniu do idei Turnieju Żelaznej Pięści. Chcąc uniknąć spoilerów mogę powiedzieć tyle, że znalazło się miejsce do nawiązań historii między różnymi bohaterami, ale i na wiele różnych easter eggów z poprzednich gier na czele z muzyką, która może się kojarzyć z poprzednimi grami z serii Tekken. Nie zmienia to faktu, że ogrywa się to nieco przyjemniej niż w przypadku T7. Tym bardziej, że zdecydowanie mocniej postawiony był nacisk na nawiązania do poprzednich gier oraz przypominanie niektórych wydarzeń. Nawet udało się połączyć pewne elementy tak, aby tej logiki w fabule było zdecydowanie więcej niż wcześniej.

Nawiązując jeszcze do zabawy fabularnej skręcę jednak na chwilę w uliczkę związaną z trybem Arcade Quest, bowiem w tym przypadku całość można byłoby nazwać czymś w rodzaju „Pokemonów”. Dlaczego? Otóż stworzony przez nas awatar chodzi sobie od jednego przybytku z automatami do drugiego w poszukiwaniu kolejnych wyzwań, a głównym celem jest pokonanie najlepszego gracza w Tekkena w ramach Tekken World Tour. Przy okazji oczywiście pojawia się okazja nauczenia się kilku dodatkowych sztuczek zarówno dla nowicjuszy jak i zaawansowanych, a dodając do tego świetnie prezentujące się środowisko z dodatkowymi atrakcjami chciałoby się powiedzieć, że chce się eksplorować. Zwłaszcza ten wielki składzik Kazuyi z butami… Ciekawy jestem czy w ramach Arcade Quest również pojawią się ciekawe twisty fabularne, bo czego by nie mówić – ten tryb ma naprawdę duży potencjał, choć podchodziłem do niego z dużą rezerwą na kilka chwil tuż po zapowiedzi.

Tak czy inaczej obok nowości pojawia się klasyka w postaci Ghost Battles, ale tutaj chyba najciekawszą opcją jest możliwość wybrania sobie w jednego z duchów… innych graczy. Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, że wybrany duch ma symulować zachowanie gracza na konkretnym poziomie oraz dawać nam nieco bliższe prawdziwym reakcjom doświadczenia. Niemożliwe do wykonania? No niekoniecznie, ponieważ w niektórych grach wyścigowych to rozwiązanie jest już z powodzeniem stosowane, jeśli pamiętacie Driveavatary. Z drugiej strony jeśli ktoś jest przyzwyczajony do grania w Tekkena na poziomie Ultra High, to mechaniczne wbijanie rang oprócz ćwiczenia jednego konkretnego combo, które pozwala na pokonanie wirtualnego przeciwnika raczej na zbyt wiele się nie zda.

Agresja, agresja, agresja

Tak naprawdę pod względem systemu walki to ci, którzy grali w betatesty Tekken 8 raczej nie będą się podziewali wielu zaskoczeń. Co prawda pewne zmiany w wykorzystywaniu systemu Heat już były zapowiedziane jakiś czas temu, tak najważniejsze jest potwierdzenie jednego – w przypadku pozostałych 32 postaci składających się na roster startowy również widać dużo świeżości w arsenale ciosów oraz tego, jak mogą wpływać na losy starcia.

To, co jednak najważniejsze to fakt, że w Tekken 8 trzeba grać agresywnie, a trzymanie się gardy raczej nie przynosi wymiernych korzyści. Zwłaszcza, że w bardzo łatwy sposób wykorzystując Heat System czy Rage Drive/Art można je przełamać. Najlepiej było to widać w przypadku mojego ulubieńca, czyli Dragunova, który w zależności od sytuacji ma kilka różnych kombinacji rozpoczynających Heat Mode i… no właśnie – powoduje to od samego wejścia potężny zastrzyk obrażeń, a odpowiednio korzystając z tej mocy plus też podpięcie pod to kombinacji w trakcie trybu Heat sprawia, że runda jest właściwie jest skończona. Zawsze można również włączyć ten tryb manualnie jednym przyciskiem, ale wtedy wykorzystujemy jeden konkretny cios do niego przypisany. W jego przypadku byłby to Bloodhound Strike (kwadrat+trójkąt), czyli tak naprawdę wejście w Heat nie wymaga tak naprawdę znajomości skomplikowanych kombinacji w odróżnieniu od innych gier stawiających na momentami skomplikowane komendy.

Najważniejszy jest jednak fakt, iż tryb Heat wcale nie sprawia, że starcie jest nagle łatwiejsze. Dodaje ono kolejną płaszczyznę do tego, co już dostępne w Tekkenie było, ale umiejętne wplecenie tego w pojedynki w zależności od match-upu to już zupełnie inna zagadka, którą niektórzy będą musieli rozgryźć szybko, jeśli chcieliby w rankingowych starciach dorównać najlepszym. Okazać się bowiem może, że kontrolowanie możliwości Heat Mode w połączeniu z niektórymi postaciami będzie niewiarygodnie trudne lub nieprzewidywalne. Tym bardziej, że takie postacie jak Azucena są mieszanką kilku różnych postaci z uniwersum Tekkena (co poniekąd wyjaśnia brak chociażby Miguela czy Josie w rosterze).