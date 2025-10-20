Tej opcji nie będzie w ARC Raiders. Twórcy wyjaśniają powody decyzji

Niedawno informowaliśmy o świetnym wyniku ARC Raiders. Server slam test gry okazał się sukcesem, przyciągając masę użytkowników Steama. Teraz twórcy odnieśli się natomiast do kwestii dodawania perspektywy pierwszej osoby do omawianej strzelanki.

ARC Raiders bez widoku FPP

Embark Studios potwierdziło, że nie planuje obecnie wprowadzenia FPP do gry. Dyrektor ds. projektowania, Virgil Watkins, wyjaśnił, że ARC Raiders od samego początku było projektowane z myślą o widoku z perspektywy trzeciej osoby. Watkins odkreślił, że gdyby studio zdecydowało się na dodanie trybu FPP, wymagałoby to wprowadzenia wielu zmian w ogólnej koncepcji rozgrywki i projektu gry.