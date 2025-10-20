Tej opcji nie będzie w ARC Raiders. Twórcy wyjaśniają powody decyzji

Niedawno informowaliśmy o świetnym wyniku ARC Raiders. Server slam test gry okazał się sukcesem, przyciągając masę użytkowników Steama. Teraz twórcy odnieśli się natomiast do kwestii dodawania perspektywy pierwszej osoby do omawianej strzelanki.
ARC Raiders bez widoku FPP
Embark Studios potwierdziło, że nie planuje obecnie wprowadzenia FPP do gry. Dyrektor ds. projektowania, Virgil Watkins, wyjaśnił, że ARC Raiders od samego początku było projektowane z myślą o widoku z perspektywy trzeciej osoby. Watkins odkreślił, że gdyby studio zdecydowało się na dodanie trybu FPP, wymagałoby to wprowadzenia wielu zmian w ogólnej koncepcji rozgrywki i projektu gry.
Uważam, że ogromną rolę w poczuciu immersji, budowaniu świata i interakcjach postaci z otoczeniem, przeciwnikami oraz innymi graczami odgrywa jakość pracy naszych zespołów odpowiedzialnych za animację, dźwięk i środowisko. Wszystko to współgra ze sobą, tworząc spójną całość, dzięki której gracz naprawdę może poczuć się częścią tego świata.
Nie twierdzę, że rozgrywka z perspektywy pierwszej osoby jest niemożliwa, ale [widok trzecioosobowy] sprawdził się u nas tak dobrze, że nawet nie rozważaliśmy innego podejścia. Wiem, że są hybrydowe rozwiązania, jak w Helldivers 2 czy kilku innych tytułach, ale dla nas oznaczałoby to konieczność całkowitego przeprojektowania obszarów gry i ich układu – ponieważ w widoku z pierwszej osoby pojawiają się bardzo specyficzne linie widzenia.
Watkins ujawnił, że zasoby w grze, takie jak tekstury ścian i interaktywne obiekty, zostały zaprojektowane tak, aby gracz nie podchodził do nich zbyt blisko. Według Watkinsa, kiedy gracz ma możliwość niemal przyłożyć twarz do danego elementu, tekstury i modele mogłyby zacząć „sypać się” wizualnie. W rezultacie, deweloper uważa, że wprowadzenie perspektywy FPP jest „bardzo nieprawdopodobne”, ponieważ nie przyniósłby studiu żadnych wymiernych korzyści.
Kiedy zaczynasz patrzeć na model z bardzo bliska, jego jakość po prostu się sypie.
W tym samym wywiadzie Watkins potwierdził, że ARC Raiders dotrzyma swojej ustalonej daty premiery, która została zaplanowana na 30 października i obejmuje platformy PC, PS5 oraz Xbox Series X/S.