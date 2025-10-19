ARC Raiders zdeklasowało konkurencję na Steam. Testy serwerów przyciągnęły masę graczy

Escape from Tarkov ma nowego rywala na horyzoncie.
Niedawno przeprowadzony „server slam test” gry ARC Raiders okazał się spektakularnym sukcesem, dominując w segmencie extraction shooterów na platformie Steam. Gracze masowo wzięli udział w tym wydarzeniu, mając ostatnią, darmową możliwość zapoznania się z produkcją przed jej oficjalną premierą, zaplanowaną na 30 października. Testy serwerów spotkały się z pozytywnym przyjęciem i potwierdziły ogromne zainteresowanie tytułem.
ARC Raiders podbiło Steam. 190 tysięcy graczy wzięło udział w testach serwerów
ARC Raiders osiągnął szczytową liczbę niemal 190 000 użytkowników grających jednocześnie wyłącznie na Steamie. Wynik ten sprawił, że gra stała się najpopularniejszym extraction shooterem na platformie.
Warto przyjrzeć się szczytowym wynikom konkurencji na Steam. ARC Raiders zdeklasowało takie tytuły jak Gray Zone Warfare, które miało 72 548 jednoczesnych graczy, a także Arena Breakout: Infinite, z wynikiem 66 007 użytkowników.
Po znanym nam świecie nie zostało wiele. Tajemnicze maszyny ARC stanowią zagrożenie dla wszystkich osad na powierzchni, a społeczności, chcąc zapewnić sobie przetrwanie, uciekają pod ziemię. Większości ludzi wystarcza życie z dnia na dzień, ale ci bardziej odważni wstąpili na inną ścieżkę. Znani są jako łupieżcy.
