ARC Raiders zdeklasowało konkurencję na Steam. Testy serwerów przyciągnęły masę graczy

Niedawno przeprowadzony „server slam test” gry ARC Raiders okazał się spektakularnym sukcesem, dominując w segmencie extraction shooterów na platformie Steam. Gracze masowo wzięli udział w tym wydarzeniu, mając ostatnią, darmową możliwość zapoznania się z produkcją przed jej oficjalną premierą, zaplanowaną na 30 października. Testy serwerów spotkały się z pozytywnym przyjęciem i potwierdziły ogromne zainteresowanie tytułem.

ARC Raiders podbiło Steam. 190 tysięcy graczy wzięło udział w testach serwerów

ARC Raiders osiągnął szczytową liczbę niemal 190 000 użytkowników grających jednocześnie wyłącznie na Steamie. Wynik ten sprawił, że gra stała się najpopularniejszym extraction shooterem na platformie.