Tego Larian Studios nam nie pokazało. Fani odzyskali brakującą zawartość Baldur’s Gate 3

Społeczność Baldur’s Gate 3 znów ma powód do powrotu do Faerûnu. Modder ukrywający się pod pseudonimem MaxStrengthWizard opublikował projekt, który przywraca do gry znaczną część zawartości usuniętej jeszcze na etapie produkcji.

Baldur’s Gate 3 – przywr ócona zawarto ść „Ultimate Cut”

Nowy mod określany jako „Ultimate Cut Content Restoration” przywraca aż 30 broni, 6 elementów pancerza, 2 tarcze, 5 hełmów, 6 rękawic i butów, a także 7 amuletów, 6 pierścieni oraz 12 przedmiotów jednorazowych. Są to elementy, które istniały w plikach gry, lecz ostatecznie nie trafiły do oficjalnej wersji Baldur’s Gate 3.