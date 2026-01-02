Zaloguj się lub Zarejestruj

Tego Larian Studios nam nie pokazało. Fani odzyskali brakującą zawartość Baldur’s Gate 3

Mikołaj Berlik
2026/01/02 09:00
Mod „Ultimate Cut” przywraca elementy usunięte przed premierą.

Społeczność Baldur’s Gate 3 znów ma powód do powrotu do Faerûnu. Modder ukrywający się pod pseudonimem MaxStrengthWizard opublikował projekt, który przywraca do gry znaczną część zawartości usuniętej jeszcze na etapie produkcji.

Baldur’s Gate 3 – przywrócona zawartość „Ultimate Cut”

Nowy mod określany jako „Ultimate Cut Content Restoration” przywraca aż 30 broni, 6 elementów pancerza, 2 tarcze, 5 hełmów, 6 rękawic i butów, a także 7 amuletów, 6 pierścieni oraz 12 przedmiotów jednorazowych. Są to elementy, które istniały w plikach gry, lecz ostatecznie nie trafiły do oficjalnej wersji Baldur’s Gate 3.

Co więcej, mod odtwarza również dwie usunięte zdolności powiązane z przedmiotami: Twilit Shroud (przypisaną ponownie do Ring of Twilight) oraz Regret (związaną z przedmiotem Sorrow). Dodatkowy, opcjonalny plik pozwala przywrócić cztery zdolności klasowe oraz atuty, które także zostały wcześniej wycięte.

Istotną zaletą moda jest jego pełna integracja z systemami gry. Wszystkie przywrócone przedmioty trafiają do tabel łupów, co oznacza, że mogą pojawić się u kupców, w skrzyniach lub jako drop z przeciwników. Magiczne przedmioty zostały również poprawnie oznaczone pod kątem mechaniki pochłaniania przez Gale’a oraz dodane do specjalnej listy handlowej Tary.

Opisany mod do Baldur’s Gate 3 jest dostępny do pobrania tutaj. Tytuł dostępny jest na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://www.dsogaming.com/mods/baldurs-gate-3-got-an-ultimate-cut-content-restoration-mod/

Mikołaj Berlik
