Tego Larian Studios nam nie pokazało. Fani odzyskali brakującą zawartość Baldur’s Gate 3

Mod „Ultimate Cut” przywraca elementy usunięte przed premierą.
Społeczność Baldur’s Gate 3 znów ma powód do powrotu do Faerûnu. Modder ukrywający się pod pseudonimem MaxStrengthWizard opublikował projekt, który przywraca do gry znaczną część zawartości usuniętej jeszcze na etapie produkcji.
Nowy mod określany jako „Ultimate Cut Content Restoration” przywraca aż 30 broni, 6 elementów pancerza, 2 tarcze, 5 hełmów, 6 rękawic i butów, a także 7 amuletów, 6 pierścieni oraz 12 przedmiotów jednorazowych. Są to elementy, które istniały w plikach gry, lecz ostatecznie nie trafiły do oficjalnej wersji Baldur’s Gate 3.
Co więcej, mod odtwarza również dwie usunięte zdolności powiązane z przedmiotami: Twilit Shroud (przypisaną ponownie do Ring of Twilight) oraz Regret (związaną z przedmiotem Sorrow). Dodatkowy, opcjonalny plik pozwala przywrócić cztery zdolności klasowe oraz atuty, które także zostały wcześniej wycięte.
Istotną zaletą moda jest jego pełna integracja z systemami gry. Wszystkie przywrócone przedmioty trafiają do tabel łupów, co oznacza, że mogą pojawić się u kupców, w skrzyniach lub jako drop z przeciwników. Magiczne przedmioty zostały również poprawnie oznaczone pod kątem mechaniki pochłaniania przez Gale’a oraz dodane do specjalnej listy handlowej Tary.
Opisany mod do Baldur’s Gate 3 jest dostępny do pobrania tutaj. Tytuł dostępny jest na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.
