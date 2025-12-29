Ta postać w Baldur's Gate 3 pokazuje się z zupełnie innej strony, po zastosowaniu konkretnej zmiany

W Baldur's Gate 3 Karlach to charakterystyczna postać grywalna, która po raz pierwszy pokazuje swój berserkerski szał podczas misji rekrutacyjnej. W akcie pierwszym, po zabiciu wszystkich mnichów w rogatkach, Tiefling nie potrafi kontrolować emocji, rycząc i szalejąc jak prawdziwy barbarzyńca. Okazuje się jednak, że jej reakcja wygląda zupełnie inaczej, jeśli wcześniej przemieni się ją w mniszkę.

Karlach niczym Bruce Lee w Baldur’s Gate 3

Zmiana podklas postaci w grze pozwala nie tylko wzmocnić drużynę, ale też odblokowuje nowe dialogi i interakcje. Jeśli Karlach zostanie mniszką – czy to za pomocą moda, czy specjalnych narzędzi w grze – jej reakcja w rogatkach odzwierciedla tę przemianę. Zamiast ognistej furii... rozwala meble siłą własnych pięści. To daje zupełnie inne wrażenia wizualne i dźwiękowe.