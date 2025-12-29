Zaloguj się lub Zarejestruj

Ta postać w Baldur's Gate 3 pokazuje się z zupełnie innej strony, po zastosowaniu konkretnej zmiany

Jakub Piwoński
2025/12/29 13:30
Gracze zwrócili uwagę na ciekawą zależność.

W Baldur's Gate 3 Karlach to charakterystyczna postać grywalna, która po raz pierwszy pokazuje swój berserkerski szał podczas misji rekrutacyjnej. W akcie pierwszym, po zabiciu wszystkich mnichów w rogatkach, Tiefling nie potrafi kontrolować emocji, rycząc i szalejąc jak prawdziwy barbarzyńca. Okazuje się jednak, że jej reakcja wygląda zupełnie inaczej, jeśli wcześniej przemieni się ją w mniszkę.

Karlach niczym Bruce Lee w Baldur’s Gate 3

Zmiana podklas postaci w grze pozwala nie tylko wzmocnić drużynę, ale też odblokowuje nowe dialogi i interakcje. Jeśli Karlach zostanie mniszką – czy to za pomocą moda, czy specjalnych narzędzi w grze – jej reakcja w rogatkach odzwierciedla tę przemianę. Zamiast ognistej furii... rozwala meble siłą własnych pięści. To daje zupełnie inne wrażenia wizualne i dźwiękowe.

Użytkownik Reddita SkeletonChurch podkreśla, że zmiana klasy Karlach wprowadza unikalną dynamikę do sceny. Nie jest pewien, czy efekt wynika z jej nowej klasy, czy z braku broni, ale przypuszcza, że chodzi o samą klasę.

Zamiast ryczeć wściekle, krzyczy HIIIIIIIIIIIIYA niczym Miss Piggy, niszcząc pobór opłat, i to jest wspaniałe.

Eksperymentowanie z klasami w Baldur's Gate 3 staje się coraz popularniejsze – gracze zmieniają np. Lae’zel w barda i cieszą się nietypowymi dialogami. Pojawiają się też pomysły na Astariona jako barbarzyńcę czy Mintharę jako bardkę. To pokazuje, że nawet dobrze znane sceny mogą wyglądać zupełnie inaczej, gdy postacie przyjmują nowe ścieżki i style walki.

Źródło:https://www.thegamer.com/baldurs-gate-3-karlachs-class-change/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Yarod
Gramowicz
Dzisiaj 13:33

To tylko pokazuje skale tej produkcji ale też systemowość podejścia do mechanik o których wspominal kiedys w innym wątku @dariuszp




