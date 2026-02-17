Mieszane recenzje Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Fani oburzeni zmianami w fabule i obsadą

Najnowsza produkcja Ryu Ga Gotoku Studio (RGG), Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, wydana na PC i konsole zaledwie tydzień temu, wzbudza skrajne emocje. Choć technicznie gra zachwyca dzięki silnikowi Dragon Engine, na platformie Steam widnieje obecnie ocena „Mieszana” (tylko 62% pozytywnych opinii). Na taki stan rzeczy wpłynęły dwa główne czynniki: kontrowersje wokół jednego z aktorów oraz radykalne zmiany w kanonie serii.
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – kontrowersyjny Teruyuki Kagawa jako Goh Hamazaki
Najwięcej krytyki spadło na studio za obsadzenie w roli Goha Hamazakiego aktora Teruyukiego Kagawy. Kagawa był bohaterem skandalu związanego z napaścią na tle seksualnym (do której sam się przyznał). Fani i część zachodnich mediów wytykają studiu hipokryzję – RGG w przeszłości błyskawicznie usuwało z gier aktorów zażywających narkotyki (np. Pierre’a Takiego z Judgment), a w przypadku poważniejszych oskarżeń Kagawy zdecydowało się na współpracę, co dla wielu graczy jest nieakceptowalne.
Gracze, którzy ukończyli już kampanię, są podzieleni w kwestii zmian fabularnych, które określane są mianem „brutalnych retconów”. Największe kontrowersje wzbudza nowe zakończenie oraz dodatek Dark Ties. Wynika z nich, że kluczowe postacie, które zginęły w oryginale z 2009 roku (w tym Yoshitaka Mine), przeżyły i dołączyły do frakcji Daidoji. Takie rozwiązanie podważa fundamenty fabularne kolejnej części gry (Yakuza 4), co sugeruje, że seria Kiwami może stać się alternatywną linią czasową, oddzielną od klasycznych wydań.
GramTV przedstawia:
Masayoshi Yokoyama, producent wykonawczy RGG Studio, dolał oliwy do ognia, ogłaszając, że Yakuza Kiwami 3 będzie ostatnią grą z tego cyklu. Studio planuje odejść od marki „Kiwami” na rzecz nowej linii projektów. Yokoyama stwierdził, że gracze zrozumieją tę decyzję po przejściu Kiwami 3, co dodatkowo potwierdza teorię o nowym otwarciu dla całej marki Like a Dragon.
Mimo kontrowersji, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties wprowadza sporo nowej zawartości – samodzielną kampanię, w której wcielamy się w Yoshitakę Mine, poznając jego motywacje przed wydarzeniami z "trójki". Otrzymaliśmy też dostęp do symulatora zarządzania sierocińcem Morning Glory z nowymi minigrami. Finalnie, w grze zobaczyliśmy nowy styl walki Kiryu, oparty na tradycyjnych okinawskich sztukach walki z użyciem broni.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!