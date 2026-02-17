Mieszane recenzje Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Fani oburzeni zmianami w fabule i obsadą

Najnowsza produkcja Ryu Ga Gotoku Studio (RGG), Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, wydana na PC i konsole zaledwie tydzień temu, wzbudza skrajne emocje. Choć technicznie gra zachwyca dzięki silnikowi Dragon Engine, na platformie Steam widnieje obecnie ocena „Mieszana” (tylko 62% pozytywnych opinii). Na taki stan rzeczy wpłynęły dwa główne czynniki: kontrowersje wokół jednego z aktorów oraz radykalne zmiany w kanonie serii.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – kontrowersyjny Teruyuki Kagawa jako Goh Hamazaki

Najwięcej krytyki spadło na studio za obsadzenie w roli Goha Hamazakiego aktora Teruyukiego Kagawy. Kagawa był bohaterem skandalu związanego z napaścią na tle seksualnym (do której sam się przyznał). Fani i część zachodnich mediów wytykają studiu hipokryzję – RGG w przeszłości błyskawicznie usuwało z gier aktorów zażywających narkotyki (np. Pierre’a Takiego z Judgment), a w przypadku poważniejszych oskarżeń Kagawy zdecydowało się na współpracę, co dla wielu graczy jest nieakceptowalne.