Fani odtwarzają Red Dead Redemption 1 w RDR2. Projekt New Austin 1907 zachwyca skalą

Choć oficjalny remake pierwszej części Red Dead Redemption od Rockstar Games wciąż pozostaje w sferze marzeń, grupa oddanych modderów wzięła sprawy w swoje ręce. Od ponad czterech lat zespół pod przewodnictwem Richarda Hertza pracuje nad Project New Austin 1907 – gigantyczną modyfikacją, która przenosi lokacje i klimat RDR1 bezpośrednio do Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption – powrót do „starego” New Austin

Mod nie jest tylko prostym przeniesieniem tekstur. Twórcy postawili sobie za cel odtworzenie świata z 1911 roku (z pierwszej części) przy zachowaniu poziomu detali z „dwójki”. Macfarlane’s Ranch, Armadillo czy rafineria Plainview wyglądają teraz dokładnie tak, jak w oryginale. Przykładowo, Armadillo nie jest już miastem duchów ogarniętym cholerą – to tętniąca życiem osada z pracującym szeryfem, kinem i sprzedawcami gazet. Modderzy odtworzyli nie tylko wygląd zewnętrzny promu, ale także jego wnętrze (które było wyciętą zawartością w RDR1), dodając tam w pełni funkcjonalny salon i gry hazardowe. Zespół usunął także ciemnopomarańczowy filtr z New Austin, zastępując go charakterystyczną paletą barw z pierwszej części, co w połączeniu z ośnieżonym Tall Trees tworzy unikalną atmosferę.