Fani odtwarzają Red Dead Redemption 1 w RDR2. Projekt New Austin 1907 zachwyca skalą

Mikołaj Berlik
2026/02/16 21:00
Kontynuacja hitu Rockstara w pierwszej odsłonie.

Choć oficjalny remake pierwszej części Red Dead Redemption od Rockstar Games wciąż pozostaje w sferze marzeń, grupa oddanych modderów wzięła sprawy w swoje ręce. Od ponad czterech lat zespół pod przewodnictwem Richarda Hertza pracuje nad Project New Austin 1907 – gigantyczną modyfikacją, która przenosi lokacje i klimat RDR1 bezpośrednio do Red Dead Redemption 2.

Project New Austin 1907
Project New Austin 1907

Red Dead Redemption – powrót do „starego” New Austin

Mod nie jest tylko prostym przeniesieniem tekstur. Twórcy postawili sobie za cel odtworzenie świata z 1911 roku (z pierwszej części) przy zachowaniu poziomu detali z „dwójki”. Macfarlane’s Ranch, Armadillo czy rafineria Plainview wyglądają teraz dokładnie tak, jak w oryginale. Przykładowo, Armadillo nie jest już miastem duchów ogarniętym cholerą – to tętniąca życiem osada z pracującym szeryfem, kinem i sprzedawcami gazet. Modderzy odtworzyli nie tylko wygląd zewnętrzny promu, ale także jego wnętrze (które było wyciętą zawartością w RDR1), dodając tam w pełni funkcjonalny salon i gry hazardowe. Zespół usunął także ciemnopomarańczowy filtr z New Austin, zastępując go charakterystyczną paletą barw z pierwszej części, co w połączeniu z ośnieżonym Tall Trees tworzy unikalną atmosferę.

Project New Austin 1907 wprowadza szereg usprawnień, które wykraczają poza sferę wizualną:

  • System kolejowy: Rozbudowano sieć pociągów, dodając nowe stacje i punkty szybkiej podróży. Co istotne, pociągi mogą być teraz celem dynamicznych napadów organizowanych przez NPC.
  • Nowe aktywności: Do gry trafiły minigry, kryjówki gangów oraz unikalni mieszkańcy z własnymi planami dnia.
  • Wersja 2.3 (wrzesień 2025): Ostatnia duża aktualizacja znacząco poprawiła wydajność (lepsze poziomy LOD) oraz dodała nowe tekstury i optymalizacje, czyniąc moda stabilniejszym.

Modyfikacja jest dostępna do pobrania za darmo i stanowi doskonałą okazję, by wrócić do świata Johna Marstona, czekając na ewentualne oficjalne zapowiedzi od Rockstar. Ostatnio informowaliśmy o wersji Enchanced Red Dead Redemption 2, która wciąż ma powstawać.

Źródło:https://www.dsogaming.com/mods/modders-are-remaking-red-dead-redemption-1-in-rdr2/

Mikołaj Berlik
