Tego jeszcze nie było. Odyseja Christophera Nolana już zarabia miliony, a pozostał jeszcze rok do premiery

Zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania – już kilka godzin po rozpoczęciu sprzedaży bilety zaczęły pojawiać się na portalach odsprzedażowych, osiągając ceny od 300 do 400 dolarów, przy pierwotnej cenie detalicznej wynoszącej 25–28 dolarów. To bezprecedensowa sytuacja – nigdy wcześniej bilety na film nie trafiły do przedsprzedaży z tak dużym wyprzedzeniem. Sukces Oppenheimera” i jego rekordowe wyniki w kinach IMAX bez wątpienia przyczyniły się do tego zainteresowania.