4 miliardy w 6 tygodni. Lato 2026 będzie rekordowe dla światowego box office, dzięki tym kinowym hitom

W ostatnich latach widzowie coraz częściej wybierają oglądania filmów w domu niż w kinie. Doskonale widać to po tegorocznej liście filmów, które przekroczyły granicę miliarda dolarów. Obecnie są to dwa tytuły, czyli Ne Zha 2 oraz Lilo & Stitch, a na dobrej drodze znajduje się również Zwierzogród 2 oraz z całą pewnością ten próg przekroczy Avatar: Ogień i popiół. Nadchodzący rok może jednak przynieść odwrócenie tego trendu, gdyż w wakacyjne tygodnie 2026 zaplanowano premiery czterech tytułów, które mają realną szansę przebić tę magiczną barierę w światowym box office. Wielkie letnie hity 2026 roku mogą zarobić łącznie kilka miliardów dolarów Pierwszy z nich pojawi się 19 czerwca, gdy Disney wprowadzi do kin Toy Story 5. Choć samodzielne Buzz Astral rozczarował, główna seria Pixara nigdy nie miała problemów z przyciąganiem widzów. Poprzednie dwie odsłony zarobiły ponad miliard dolarów, a sukces W głowie się nie mieści 2 z 2024 roku potwierdził, że sequele animacji studia wciąż mają potężny zasięg. Uniwersalna popularność historii o zabawkach sprawia, że kolejna część może ponownie stać się globalnym przebojem.

Nieco ponad tydzień później do rywalizacji dołączą Minionki 3, zaplanowane na weekend związany z amerykańskim Świętem Niepodległości. Seria Minionki należy do najbardziej dochodowych marek animowanych ostatnich lat, a jej spin-offy potrafiły przebijać miliardowy próg lub się do niego zbliżać. Jeśli żółte stworki nie stracą na popularności, trzecia część ich przygód ponownie wypełni sale kinowe i może z łatwością przekroczyć symboliczny miliard.

W lipcu szansę na potężny wynik będzie mieć także aktorska wersja Vaiany, która trafi na ekrany 10 lipca. Disney po trudnym 2025 roku udowodnił, że wciąż potrafi zaskoczyć, ponieważ jego aktorskie Lilo & Stitch okazało się sensacją i przyniosło miliard dolarów przychodu. Z kolei animowana Vaiana 2 również przekroczyła podobny pułap, co tylko wzmacnia pozycję tej marki. Połączenie popularności oryginalnej historii oraz świeżego podejścia remake’u może ponownie rozbudzić masowe zainteresowanie widzów. Na koniec miesiąca do kin wkroczy Spider Man: Brand New Day, który ma szansę przywrócić blask Marvelowi po wyjątkowo trudnym okresie. Produkcja trafi na ekrany 31 lipca i choć zmierzy się z silnymi tytułami z wcześniejszych tygodni, postać Spider-Mana praktycznie zawsze gwarantuje tłumy w kinach. Poprzednie solowe filmy z udziałem Toma Hollanda bez wysiłku przekraczały miliardowy pułap. Tym razem dodatkową zachętą będzie rozbudowana obsada z Punisherem w interpretacji Jona Bernthala oraz Hulkiem granym przez Marka Ruffalo i tajemniczą bohaterką Sadie Sink. Do tego w okresie wakacyjnym 2026 rok zadebiutuje Odyseja Christophera Nolana, czy The Mandalorian & Grogu, które również mają szansę zdobyć globalnie miliard dolarów z kin. Już za nieco ponad pół roku dowiemy się, czy te przewidywania się sprawdzą.

