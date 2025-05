Żaden film jeszcze tego nie zrobił. The Oddyssey Christophera Nolana zapisze się w historii

Jeżeli ktokolwiek mógł to zrobić, to tylko reżyser Incepcji i Oppenheimera.

Reżyser, znany ze swojego przywiązania do formatu IMAX, który wykorzystał wcześniej m.in. w Incepcji, Intersellar, Dunkierce, czy Oppenheimerze, postawił producentom kamer technologiczne wyzwanie. Po sukcesie Oppenheimera, który zarobił ponad 190 milionów dolarów tylko na ekranach IMAX, Nolan zwrócił się do firmy z prośbą o modernizację sprzętu.

Christopher Nolan po raz kolejny przesuwa granice filmowej technologii. Jego najnowszy projekt, czyli epicka adaptacja Odysei Homera zatytułowana The Odyssey, będzie pierwszym w historii filmem fabularnym w całości zrealizowanym kamerami IMAX na taśmie 70 mm.

Nowe kamery, opracowane specjalnie z myślą o tym filmie, są o 30% cichsze i znacznie lżejsze od poprzednich modeli, co eliminuje wiele problemów znanych z wcześniejszych produkcji, jak choćby zagłuszone dialogi. Udoskonalono również system skanowania i przetwarzania taśmy filmowej, co umożliwia szybszy dostęp do materiału z planu.

Chris zadzwonił do mnie i powiedział: „Jeśli uda wam się rozwiązać problemy techniczne, nakręcę The Odyssey w 100% kamerą IMAX”. I właśnie to robimy – powiedział Rich Gelfond, dyrektor generalny IMAX.

Na razie sprzęt będzie zarezerwowany wyłącznie dla Nolana, ale po zakończeniu zdjęć do The Odyssey firma planuje udostępnić nową technologię innym reżyserom. Zapotrzebowanie na kamery IMAX nie słabnie – rekordowa liczba filmów w 2025 roku powstaje częściowo z ich użyciem. Wśród nich znajdą się Grzesznicy, Mission: Impossible – The Final Reckoning, F1, a także Narnia, która dzięki temu ma otrzymać czterotygodniowe okno kino przed premierą na Netflixie.

Gelfond ogłosił również powstanie pierwszego w historii zagranicznego dokumentu IMAX w języku innym niż angielski. Patrouille de France opowie o elitarnym zespole akrobacyjnym Francuskich Sił Powietrznych.

Warto również wspomnieć, że niedawno jeden z kaskaderów pracujących przy The Odyssey chwalił podejście Christophera Nolana do swojego filmu. Kaskader przyznał, że prawdopodobnie już nigdy więcej podobna produkcja, jak The Odyssey, nie zostanie nakręcona.