Te gry opuszczą PS Plus Extra i Premium w maju. Lista potwierdzona

Mikołaj Berlik
2026/04/21 13:50
Mamy ostatni miesiąc na sprawdzenie tych produkcji.

Wraz z debiutem kwietniowej oferty, w sklepach PlayStation Store (początkowo w regionach azjatyckich) pojawiła się wstępna lista tytułów, które opuszczą usługę PS Plus Extra i Premium w maju. Potwierdziły się przewidywania dotyczące kilku głośnych produkcji, choć fani niektórych serii mogą odetchnąć z ulgą.

PlayStation Plus
Tytuły, które znikną z PS Plus

Poniższe gry trafiły do sekcji „Ostatnia szansa na grę” i mają zostać usunięte z katalogu:

  • Control Ultimate Edition
  • Sand Land
  • Soul Hackers 2
  • The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (w wybranych regionach, m.in. w Japonii)
  • The Dark Pictures Anthology: Little Hope
  • Mortal Shell + Mortal Shell Enhanced Edition
  • MotoGP 25

Przewiduje się, że gry opuszczą usługę we wtorek, 19 maja. Jest to moment, w którym do oferty trafią nowe propozycje na maj. Mimo wcześniejszych obaw, gry z serii Cat Quest uniknęły cięcia i pozostają w bibliotece.

Sony zdarza się dodawać kolejne pozycje do listy gier opuszczających usługę lub usuwać wybrane tytuły bez wcześniejszego ostrzeżenia. Warto regularnie sprawdzać sekcję „Last Chance to Play”.

Warto przypomnieć, że powyższa lista opiera się na danych z rynków azjatyckich, jednak zazwyczaj pokrywa się ona z ofertą dla pozostałych regionów.

Źródło:https://www.playstationlifestyle.net/2026/04/20/games-leaving-ps-plus-extra-premium-may-2026/

