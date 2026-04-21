Te gry opuszczą PS Plus Extra i Premium w maju. Lista potwierdzona

Wraz z debiutem kwietniowej oferty, w sklepach PlayStation Store (początkowo w regionach azjatyckich) pojawiła się wstępna lista tytułów, które opuszczą usługę PS Plus Extra i Premium w maju. Potwierdziły się przewidywania dotyczące kilku głośnych produkcji, choć fani niektórych serii mogą odetchnąć z ulgą.
Tytuły, które znikną z PS Plus
Poniższe gry trafiły do sekcji „Ostatnia szansa na grę” i mają zostać usunięte z katalogu:
- Control Ultimate Edition
- Sand Land
- Soul Hackers 2
- The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (w wybranych regionach, m.in. w Japonii)
- The Dark Pictures Anthology: Little Hope
- Mortal Shell + Mortal Shell Enhanced Edition
- MotoGP 25
