Iron Man pobił rekord wszech czasów. Jedna plansza komiksowa została sprzedana za blisko 14 milionów złotych

To najdrożej sprzedany oryginalny rysunek komiksowy w historii. Kultowa plansza z debiutu Iron Mana przebiła poprzedni rekord o ponad pół miliona dolarów.

Historia komiksów właśnie doczekała się nowego rekordu. Podczas aukcji zorganizowanej przez Heritage Auctions oryginalna plansza z pierwszego zeszytu, w którym pojawił się Iron Man, została sprzedana za 3,875 mln dolarów, czyli około 14 mln złotych. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za pojedynczą planszę komiksową. Pierwsze pojawienie się Iron Mana okazało się bezcenne Sprzedany rysunek pochodzi z Tales of Suspense #39 z marca 1963 roku – komiksu, w którym czytelnicy po raz pierwszy poznali Tony'ego Starka i narodziny Iron Mana. Autorem planszy jest Don Heck, jeden z najważniejszych rysowników Marvela z początku lat 60.

Licytacja okazała się wyjątkowo zacięta. Nawet po przekroczeniu granicy 3 mln dolarów o historyczny rysunek rywalizowało jeszcze sześciu kolekcjonerów. Ostateczna cena wyniosła 3 875 000 dolarów, bijąc dotychczasowy rekord należący do planszy z Marvel Super-Heroes Secret Wars #8, na której Peter Parker po raz pierwszy zakłada czarny kostium, z którego później narodził się Venom.

GramTV przedstawia:

Według przedstawicieli Heritage Auctions tak wysokie zainteresowanie nie jest przypadkiem. Oryginalnych plansz z początków istnienia Marvela zachowało się bardzo niewiele, a dodatkowo ogromny wpływ na popularność Iron Mana miał film z 2008 roku z Robertem Downeyem Jr., który zapoczątkował Marvel Cinematic Universe i przyciągnął do postaci zupełnie nowe pokolenie fanów. Warto przy tym zaznaczyć, że rekord dotyczy oryginalnej planszy narysowanej przez artystę, a nie drukowanego egzemplarza komiksu. To dwa zupełnie różne segmenty rynku kolekcjonerskiego. O ile zeszyty można znaleźć w wielu egzemplarzach o różnym stanie zachowania, o tyle oryginalny rysunek istnieje tylko w jednej kopii. To właśnie ta unikatowość sprawia, że ceny takich dzieł potrafią osiągać astronomiczne kwoty.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









