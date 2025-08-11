Takiej możliwości w Baldur’s Gate 3 jeszcze nie było. Jedno kliknięcie zmienia wszystko

Ta modyfikacja oferuje coś, czego wcześniej w grze nie było, a przy tym potrafi mocno odmienić rozgrywkę.

Choć Larian Studios ogłosiło zakończenie dużych aktualizacji Baldur’s Gate 3 (poza poprawkami błędów), gracze nie mogą narzekać na brak nowej zawartości. Dzięki oficjalnemu wsparciu dla modów i wbudowanemu katalogowi w grze, fanowskie dodatki można pobierać jednym kliknięciem – bez potrzeby samodzielnego ingerowania w pliki. Baldur’s Gate 3 – nowy mod umożliwia grę w PvP Najświeższy projekt dostępny na oficjalnej stronie modów całkowicie zmienia sposób rozgrywki. Stworzony przez użytkownika r786r786 tryb Versus pozwala zamienić Baldur’s Gate 3 w grę PvP – podczas starć jeden z graczy przejmuje kontrolę nad wrogami, przeciwko którym walczy drużyna jego znajomych. Mod dostępny jest tutaj.

Według opisu autora mod jest przeznaczony dla co najmniej dwóch uczestników rozgrywki wieloosobowej. Gospodarz musi obserwować pozostałych graczy aż do momentu rozpoczęcia bitwy, po czym w swojej turze przejmuje kontrolę nad przeciwnikami. Pozostali gracze sterują standardowo czteroosobową drużyną, podczas gdy gospodarz wciela się w rolę mistrza gry, mogąc w pełni wykorzystać możliwości wrogich NPC-ów.

To obecnie najbliższa klasycznej formule trybu versus opcja w Baldur’s Gate 3. Alternatywą pozostaje jedynie wejście w tryb turowy w sesji multiplayer i atakowanie się nawzajem postaciami graczy – dla tych, którzy wolą porzucić wątek fabularny i skupić się na pojedynkach między sobą. Ponieważ mod jest dystrybuowany przez platformę mod.io, istnieje szansa, że w przyszłości trafi także na konsole. Na ten moment działa jednak wyłącznie na PC, a jego instalacja jest wyjątkowo prosta.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.






