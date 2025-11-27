Dzieci łamią Baldur’s Gate 3. Gracze tworzą armię nieśmiertelnych wojowników

W społeczności Baldur’s Gate 3 ponownie zawrzało po ujawnieniu sposobu na stworzenie armii nieśmiertelnych dzieci-wojowników. Sztuczka, którą zaprezentowała popularna twórczyni Morgana Evelyn, szybko stała się jednym z najgłośniejszych tematów wśród fanów gry Larian Studios.
Baldur’s Gate 3 – dlaczego dzieci są tak silne?
W produkcji dziecięcy NPC-e są całkowicie odporni na obrażenia, a system walki nie przydziela im inicjatywy. Dzięki temu mogą atakować bez końca i bez ryzyka utraty zdrowia. Kontrowersyjny trik zakłada wykorzystanie dwóch czarów – polimorfii oraz dominacji nad bestią – które trzeba rzucić na dziecko, a następnie odłączyć zaczarowaną postać w obozie. Po ponownym dołączeniu, zapisaniu i wczytaniu gry, młody wojownik pozostaje przy drużynie na stałe, stając się nieśmiertelnym sojusznikiem.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!