Dzieci łamią Baldur’s Gate 3. Gracze tworzą armię nieśmiertelnych wojowników

W produkcji dziecięcy NPC-e są całkowicie odporni na obrażenia, a system walki nie przydziela im inicjatywy. Dzięki temu mogą atakować bez końca i bez ryzyka utraty zdrowia. Kontrowersyjny trik zakłada wykorzystanie dwóch czarów – polimorfii oraz dominacji nad bestią – które trzeba rzucić na dziecko, a następnie odłączyć zaczarowaną postać w obozie. Po ponownym dołączeniu, zapisaniu i wczytaniu gry, młody wojownik pozostaje przy drużynie na stałe, stając się nieśmiertelnym sojusznikiem.

W społeczności Baldur’s Gate 3 ponownie zawrzało po ujawnieniu sposobu na stworzenie armii nieśmiertelnych dzieci-wojownik ów. Sztuczka, którą zaprezentowała popularna twórczyni Morgana Evelyn, szybko stała się jednym z najgłośniejszych tematów wśród fanów gry Larian Studios.

Proces można powtarzać wielokrotnie, tworząc pełną armię malutkich, lecz zabójczo skutecznych sprzymierzeńc ów. Gracze testujący metodę twierdzą, że pozwala ona pokonać każdego przeciwnika bez ryzyka dla głównej drużyny.

Najprawdopodobniej mechanika jest efektem zmian wynikających z niemieckich przepisów dotyczących ochrony wizerunku dzieci w grach wideo. Prawo to od lat wpływa na sposób, w jaki twórcy projektują postacie małoletnich, co w tym przypadku doprowadziło do stworzenia „broni absolutnej”, jak zaczęła określać ją społeczność.

Przypomnijmy, że Baldur’s Gate 3 jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.