Takiej kolaboracji się nie spodziewaliśmy. Blizzard ujawnia mroczny crossover i nowe skórki

Oprócz nowości, do sklepu powrócą kultowe skórki z poprzedniej kolaboracji (Halloween 2023): Lilith Moira, Inarius Pharah, Imperius Reinhardt oraz Gilded Hunter Sombra. Będzie można je kupić pojedynczo lub w jednym dużym pakiecie. Powrócą wyzwania z 2023 roku, pozwalające zdobyć darmowe nagrody (prawdopodobnie w trybie PvE Trials of Sanctuary). Nowością do zdobycia będzie talizman broni Crab with a Knife.

Nie wszystkie bitwy są pełne blasku – niektóre z nich wiszą nad polem walki ponurym i przytłaczającym ciężarem… Właśnie taki nastrój wywołuje ta współpraca w dniach od 28 kwietnia do 18 maja. Pięć zupełnie nowych skórek legendarnych oraz cztery powracające z „Prób Sanktuarium” sięgną głęboko do demonicznej wielkości i grozy; nie będzie to wiosenna radość.