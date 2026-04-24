Takiej kolaboracji się nie spodziewaliśmy. Blizzard ujawnia mroczny crossover i nowe skórki

Mikołaj Berlik
2026/04/24 16:00
Wydarzenie Hatred’s Reckoning wprowadzi unikalne nagrody i powracające elementy.

Blizzard oficjalnie zaprezentował nową kolaborację Overwatch x Diablo 4: Lord of Hatred, która świętuje premierę nadchodzącego dodatku do Diablo 4. Wydarzenie pod nazwą Hatred’s Reckoning potrwa od 28 kwietnia do 18 maja.

Overwatch x Diablo 4: Lord of Hatred – nowe skórki z crossovera

W ramach wydarzenia gracze będą mogli nabyć pięć zupełnie nowych skórek inspirowanych klasami postaci z sanktuarium oraz samym Panem Nienawiści:

  • Mephisto Ramattra (inspirowany głównym antagonistą dodatku)
  • Warlock Lifeweaver (nowa klasa z dodatku Lord of Hatred)
  • Druid Mauga
  • Paladin Brigitte
  • Rogue Freja (skórka dla nowej bohaterki Overwatch)

Oprócz nowości, do sklepu powrócą kultowe skórki z poprzedniej kolaboracji (Halloween 2023): Lilith Moira, Inarius Pharah, Imperius Reinhardt oraz Gilded Hunter Sombra. Będzie można je kupić pojedynczo lub w jednym dużym pakiecie. Powrócą wyzwania z 2023 roku, pozwalające zdobyć darmowe nagrody (prawdopodobnie w trybie PvE Trials of Sanctuary). Nowością do zdobycia będzie talizman broni Crab with a Knife.

Nie wszystkie bitwy są pełne blasku – niektóre z nich wiszą nad polem walki ponurym i przytłaczającym ciężarem… Właśnie taki nastrój wywołuje ta współpraca w dniach od 28 kwietnia do 18 maja. Pięć zupełnie nowych skórek legendarnych oraz cztery powracające z „Prób Sanktuarium” sięgną głęboko do demonicznej wielkości i grozy; nie będzie to wiosenna radość.

Zobaczymy powrót Twitch Drops. Oglądając transmisje z Overwatch do 10 maja, można zdobyć talizman Lilith Blade, powracającego Wolf Pupa, pominięcia poziomów karnetu bojowego oraz Loot Boxy.

Premiera samego dodatku Diablo 4: Lord of Hatred odbędzie się 28 kwietnia, czyli w tym samym dniu, w którym startuje crossover w Overwatch.

