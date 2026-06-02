Ważny transfer w świecie MMO. Z World of Warcraft do League of Legends

Prace nad MMO osadzonym w uniwersum League of Legends trwają w najlepsze. Do zespołu dołączył właśnie projektant, który przez lata odpowiadał za walkę i PvP w World of Warcraft.

Choć o MMO osadzonym w świecie League of Legends od dawna mówi się niewiele, za kulisami projektu najwyraźniej sporo się dzieje. Riot Games pozyskało właśnie kolejnego doświadczonego dewelopera związanego wcześniej z World of Warcraft. Do zespołu tworzącego grę dołączył Brian „Swolinka” Holinka, który objął stanowisko głównego projektanta rozgrywki (Principal Game Designer). Informacja pojawiła się na jego profilu w serwisie LinkedIn. Z World of Warcraft do League of Legends To nazwisko doskonale znane fanom MMO. Holinka pracował w Blizzardzie od 2012 do 2023 roku. Przez niemal pięć lat pełnił funkcję głównego projektanta PvP w World of Warcraft, a następnie przez ponad cztery lata odpowiadał za projektowanie systemu walki jako Lead Combat Designer. Jego doświadczenie może okazać się szczególnie cenne dla Riot Games, które od kilku lat próbuje stworzyć własne MMO osadzone w jednym z najpopularniejszych uniwersów współczesnych gier.

Projekt został oficjalnie zapowiedziany jeszcze w 2020 roku przez Grega Streeta. Od tamtego czasu wiele się jednak zmieniło. Street opuścił Riot Games, a studio zdecydowało się nawet na częściowy restart prac po uznaniu, że pierwotna wersja gry była zbyt podobna do konkurencyjnych produkcji dostępnych na rynku. Mimo to Riot nie porzucił ambitnych planów. Jeszcze pod koniec 2024 roku dyrektor ds. produktów Marc Merrill zapewniał, że prace postępują, a zespół obrał właściwy kierunek rozwoju projektu.

Co ciekawe, Holinka nie jest pierwszym weteranem World of Warcraft, który trafił do zespołu tworzącego MMO League of Legends. W Riot Games pracuje już również Raymond Bartos, były główny producent WoW-a, który obecnie pełni funkcję starszego producenta gry. Na razie wciąż nie wiadomo, kiedy gracze zobaczą pierwsze materiały z projektu ani kiedy może dojść do jego premiery. Ale Riot Games nadal inwestuje w rozwój swojego MMO i konsekwentnie zatrudnia osoby, które przez lata pracowały przy największych przedstawicielach gatunku.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










