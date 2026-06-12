Diablo Immortal się rozrasta. The Bloodied Jewel wprowadzi klasę Warlock i powrót do Lut Gholein

Warlock zmierza do Diablo Immortal. Powrócimy także do Lut Gholein.

Blizzard zaprezentował szczegóły kolejnej dużej aktualizacji do Diablo Immortal zatytułowanej The Bloodied Jewel. Najważniejszą nowością będzie debiut klasy Warlock, a także powrót do dobrze znanej fanom serii lokacji Lut Gholein. Aktualizacja zadebiutuje już w przyszłym tygodniu. Warlock zmierza do Diablo Immortal Przed premierą aktualizacji twórcy opublikowali nowy zwiastun poświęcony Warlockowi. Będzie to już dziesiąta klasa dostępna w Diablo Immortal. Warlock korzysta z mrocznych mocy Piekieł, przyzywa demony, tworzy portale i czerpie inspirację bezpośrednio z uniwersum Diablo. Korzenie tej klasy sięgają przywoływaczy Vizjerei, którzy niegdyś wykorzystywali demony jako źródło mocy i swoich sług. Z czasem praktyki demonologiczne zostały zakazane, a ich zwolennicy stali się wyrzutkami. Część zakazanych pism przetrwała jednak do współczesności, a zawarta w nich wiedza stanowi fundament mocy wykorzystywanych przez Warlocka. Wprowadzenie nowej klasy jest częścią obchodów 30-lecia marki Diablo.

Aktualizacja zabierze graczy również do Lut Gholein, portowego miasta znanego jako Klejnot Pustyni. Miejsce to zostało jednak opanowane przez demony dowodzone przez Andariel. Nowa strefa zaoferuje liczne zadania, polowania na poszukiwane potwory, starcia z demonicznymi przeciwnikami oraz wiele miejsc do eksploracji. Szczególną rolę odegra podobszar Common Ward, w którym gracze odwiedzą między innymi doki, kanały, zrujnowane domy i inne zniszczone części miasta. Chociaż znaczna część Lut Gholein będzie dostępna od razu, niektóre obszary pozostaną na razie zamknięte. The Bloodied Jewel to również tytuł nowego głównego wątku fabularnego. Historia ponownie skupia się na dziedzictwie Vizjerei, których działania doprowadziły do pozostawienia piekielnych stworzeń w Sanktuarium. Gracze znajdą się w samym centrum zniszczeń i podejmą próbę zapewnienia przyszłości okaleczonemu miastu. W trakcie przygody pojawią się także dobrze znane postacie z Diablo II. Nowe wyzwania czekają również na pustyni Aranoch. Do Helliquary trafią starożytne istoty znane jako Pitbound. Są one efektem eksperymentów prowadzonych przez Vizjerei na licznych stworzeniach, które były torturowane i poddawane mrocznej magii. Wśród nowych przeciwników znajdą się Gulakht, Shackled Maw oraz Yradus.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja wprowadzi również nowy legendarny klejnot Hellbound Desire. Przedmiot zwiększa zadawane obrażenia oraz szybkość poruszania się, a podczas atakowania osadza w przeciwnikach fragmenty Soul Shard. Ten efekt powoduje, że wrogowie otrzymują dodatkowe obrażenia, a jego działanie może się kumulować. Dodatkowo klejnot skraca czas trwania wzmocnień nakładanych na przeciwników. Blizzard przygotował także szereg innych zmian. Gracze mogą spodziewać się odświeżenia puli Legendary Essence, aktualizacji zestawów przedmiotów, zmian w poziomach Paragon oraz kolejnych usprawnień rozgrywki. Twórcy zapowiedzieli również publikację szczegółowej prezentacji klasy Warlock, a 15 czerwca mają ujawnić pełną listę nowości, które trafią do Diablo Immortal wraz z aktualizacją The Bloodied Jewel.