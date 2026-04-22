Diablo 4 nigdy nie zostanie skończone. Blizzard zapowiada ciągłe aktualizacje, gdyż gracze znajdują nowe problemy nawet po 10 000 godzin

Prawdziwa gra-usługa, która może być wspierana jeszcze przez wiele lat.

Twórcy Diablo 4 nie mają złudzeń co do przyszłości swojej gry. Produkcja rozwijana od premiery w 2023 roku będzie otrzymywać aktualizacje tak długo, jak długo będą w nią grać użytkownicy. Zdaniem deweloperów oznacza to w praktyce brak końca procesu ulepszania tytułu, ponieważ gracze nieustannie odkrywają nowe problemy.

Diablo 4 będzie wspierane tak długo, jak będzie miało aktywnych graczy

Obecnie Blizzard koncentruje się na wydaniu dodatku Diablo 4: Lord of Hatred, które otrzymało już pierwsze recenzje. Wynik z nich, że rozszerzenie, podobnie jak poprzedni dodatek, czyli Vessel of Hatred, warty jest uwagi graczy. Studio ma jednak świadomość, że wraz z premierą dodatku rozpocznie się dla nich kolejny etap prac, aby nie tylko łatać ewentualne blędy, ale również zapewnić graczom zupełnie nowe doświadczenia, rozbudowując czwartą część Diablo.