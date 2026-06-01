Za darmo to uczciwa cena. Oferta na darmowe gry PC w czerwcu i początek wakacji

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Już tylko kilka tygodni dzieli uczniów i studentów od wolnego czasu, który będą mogli poświęcić na granie. Reszta może zaplanować sobie urlop, aby nadrobić growe zaległości lub wypróbować zupełnie nowe produkcje. Tradycyjnie w wypełnieniu czasu dobrymi i darmowymi grami pomogą Epic Games Store, Steam, a także Lenovo ze swoim rozdawnictwem gier. Nie zabraknie również nowości w usługach abonamentowych, w tym Xbox Game Pass oraz Amazon Luna. Sporo ciekawych propozycji znajdą również gracze na platformie Valve oraz sklepie Epic Games wśród tytułów debiutujących w ramach modelu free-to-play. Sprawdźcie więc, na jakie oferty warto czekać w czerwcu i w co będzie można zagrać na początku wakacji.

Darmowe gry i dodatki na PC

OFERTY OGRANICZONE CZASOWO

Calico: od 28 maja do 4 czerwca (Epic Games Store)

LONESTAR: od 28 maja do 4 czerwca (Epic Games Store)

Drift86: od 28 maja do 3 czerwca (Steam)

IQ Under Construction : od 30 maja do 1 czerwca (Steam)

Moonrise Fall : od 30 maja do 2 czerwca (Steam)

od 30 maja do 2 czerwca Tajemnicza gra: od 4 czerwca do 11 czerwca (Epic Games Store)

OFERTY STAŁE