Recenzja Diablo IV: Lord of Hatred - fajerwerków niestety zabrakło, ale...

… oczekiwań ogromnych również nie było – to solidny dodatek, który w pewnych aspektach mógł być o wiele bardziej spektakularny.

Najdziwniejsze w przypadku Diablo IV: Lord of Hatred jest to, że wokół dodatku jest zdecydowanie za mało… szumu. A przynajmniej takiego, jaki był przy okazji premiery podstawki oraz Vessel of Hatred . Jedni powiedzą, że gra Blizzarda umiera od dawna. Inni powiedzą, że to jakiś wypadek przy pracy. Nie ma co jednak się oszukiwać – ten ogromny hype w przypadku tego tytułu w jakiś sposób umarł.

Lord of Hatred, już powrotem Paladyna miał w jakiś sposób rozgrzać społeczność. Czy to uczynił? Niekoniecznie. Drugi w kolejce jest Czarnoksiężnik i trzecia część historii o walce naszego bohatera z kolejnym zagrożeniem zmierzającym do Sanktuarium. I tutaj można powiedzieć, że o ile w tym świecie nadal trudno jest podzielić strony na jednoznacznie dobre i złe, tak zaskakująco było bardzo przewidywalnie.

Można byłoby nawet rzec, że już gdzieś ten główny motyw w pewnym stopniu widziałem w zupełnie innej grze… ale jeśli powiedziałbym, w której, to zapewne byłby to kolosalny spoiler. Tak czy inaczej, po przejściu Lord of Hatred nie czuję rozczarowania, ale również do zachwytu mi daleko.

Prosto jak w mordkę strzelił…

Lord of Hatred w teorii zaczyna się w tym momencie, w którym zakończyła się fabuła Vessel of Hatred. Stan gry jest bowiem taki, że wskrzeszony Akarat, będący naczyniem Mefista, wędruje po Sanktuarium, przekonując mieszkańców do tego, że zbawienie jest coraz bliżej. Z drugiej strony nasz bohater wraz z Loratem i Neirellą szuka odpowiedzi, jak go pokonać. Dlatego też wyruszają na Skovos – wyspy zamieszkałe przez Amazonki oraz miejsca, które są mocno powiązane również z Lilith.

Tutaj jednak pod względem opowiadania fabuły Diablo IV: Lord of Hatred się zatrzymam z jednego dość ważnego powodu – jest spora szansa, że gdybym chciał wyjaśnić ze szczegółami, to musiałbym zdradzić kilka twistów, które tak naprawdę są kluczowe dla historii w tym dodatku. W teorii powinno być tak, że po mocnym uderzeniu napięcie powinno tylko rosnąć. W praktyce jednak pojawia się potężne wyciszenie, które utrzymuje się przez dłuższy czas aż do fazy ostatecznej, gdzie dzieje się sporo w stronę zakończenia.

Dlatego też sam fakt tego, że Lord of Hatred skupia się w pewnym stopniu na podstawach stworzenia Sanktuarium oraz na momentami działalności Horadrimów, nie jest zły. Mam wrażenie jednak, że to docenią najbardziej hardkorowi fani Diablo, a cała reszta skupi się na relacji między naszym bohaterem a Lilith, której to krew nosimy w sobie od samego początku Diablo IV. W tym wątku jednak jest naprawdę dużo elementów, które przypominają mi ten jeden tytuł, o którym wspominałem na samym wstępie, a jego nazwy wymawiać nie chcę. Głównie ze względu na fakt, że jest ogromna szansa, że mniej więcej zrozumielibyście inspirację i to, jak cała historia prawdopodobnie by się zakończyła.

Nie zmienia to jednak tego, że pewne główne elementy tej historii po prostu się dzieją i mimo teoretycznej wagi dla losów Sanktuarium nie odczuwałem tego ciężaru gatunkowego ani trochę. Takowy czułem zarówno w starciu z Lilith w podstawowym Diablo IV, jak również z Mefisto w Diablo IV: Vessel of Hatred. W przypadku Lord of Hatred, nie licząc finałowej walki, to cała reszta po prostu… „jest”, i brakuje w tym wszystkim tego zręcznościowego, atrakcyjnego sposobu prezentowania różnych starć, podobnego chociażby do podstawki „diaboła”. Być może zwyczajnie zabrakło pomysłów na urozmaicenie tych starć na tyle, aby nie były one w zdecydowanej większości standardowym obijaniem przeciwnika do zera. Tym bardziej, że pod względem prezentacji oraz klimatu Skovos wypada słabiej od Nahantu, nawet bez faktu, iż jest to powrót do miejscówki znanej z Diablo II.

Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której myślałem dość długo po ukończeniu dodatku – gdyby Diablo IV miało zakończyć się właśnie w ten sposób, to wcale bym nie miał z tym dużego problemu.

Głównie dlatego, że patrząc na stan Sanktuarium po Lord of Hatred, właściwie trudno byłoby chyba dopasować wątek, który byłby dobrym materiałem na większe rozszerzenie. Tym bardziej, że zasadniczo dodatki do Diablo IV pełniły podobną rolę jak w każdej grze lub usłudze – były nośnikiem opowiadania dalszej historii, a sezony to były poniekąd historie dodatkowe lub uzupełniające ten świat. Tutaj, o ile „zło nadal się czai w zakamarkach Sanktuarium”, to czegoś więcej tak jakby brakuje.

Prędzej można tu mówić o przygotowaniach pod coś, co również miało w jakimś stopniu miejsce w Diablo III. Tyle jednak mówi teoria, ale jak będzie w praktyce? Tutaj poczekałbym do BlizzConu i zapowiedzi ze strony twórców. Mimo wszystko w głowie pozostaje wrażenie czegoś na kształt zamknięcia pewnego etapu w tym świecie i wcale nie jest to coś złego. Wręcz przeciwnie – może właśnie to jest bardzo dobry ruch.

Jedyne, do czego rzeczywiście mógłbym w tym wszystkim się przyczepić, to to, że jeśli to jest pewnego rodzaju zamknięcie, to mogło się ono odbyć z o wiele większą „pompą” oraz fajerwerkami czy zwrotami akcji. Tutaj niestety pierwsza połowa dodatku to odklepywanie kolejnych rzeczy na liście, a jak już zaczyna się dziać sporo, to

Nowe atrakcje w ramach Endgame, czyli co tam Blizzard ugotował

Nie są to może zmiany wynikające bezpośrednio z dodatku jako takiego, ale trzeba powiedzieć jedno – zapowiadane szumnie przez Blizzarda zmiany w drzewkach umiejętności są krokiem w dobrym kierunku, choć nie wszystko poszło idealnie zgodnie z planem.

Wezmę za przykład swoją Nekromantkę, którą gram od początku Diablo IV, i żeby przyzwyczaić się do nieco innych ustawień względem tego, jak zazwyczaj gram przywołaniami oraz atakami z kości, potrzebowałem chwili i… nagle doszedłem do wniosku, że przydałoby się kilka dodatkowych przycisków niczym w grach MMO, aby móc korzystać ze wszystkich możliwości. Tutaj niestety wychodzi niedoskonałość systemu zamykającego gracza w konkretnej liczbie hotkeyów, które można wykorzystać w ramach jednego buildu. Gdyby wprowadzić pewne automatyczne wykorzystywanie umiejętności, np. przyzywania szkieletów magów, to już byłoby nieco łatwiej. Natomiast „wieloklasowi” bohaterowie będą tutaj musieli się zdecydować na konkrety.

Tym bardziej że teraz, jeśli chodzi o wykorzystywanie punktów umiejętności, to z jednej strony mamy ich więcej do rozdania, ale również jest o wiele więcej różnorodnych modyfikacji. Przykładowo – zęby z kości można spokojnie zmodyfikować tak, aby zadawały obrażenia od krwi przywracające nam zdrowie. Podobnie jak możemy zamiast jednego golema mieć kilka mniejszych. Dlatego też wszystkie punkty umiejętności wynikające z eksploracji oraz te zgarnięte do siedemdziesiątego poziomu dają porządną bazę do eksperymentów na szerszą skalę.