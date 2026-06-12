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Nowy sezon Diablo 4 jeszcze nie wystartował, a gracze już mówią o jego pominięciu

Mikołaj Berlik
2026/06/12 11:30
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Gracze krytykują nową aktywność sezonową i narzekają na zbyt duży wpływ RNG.

Choć start 14. sezonu Diablo 4 zaplanowano dopiero na koniec czerwca, Blizzard już mierzy się z pierwszą falą krytyki. Niedawno zakończone testy PTR w wersji 3.1 pozostawiły część społeczności z poważnymi obawami dotyczącymi nadchodzącej zawartości.

Diablo 4
Diablo 4

Diablo 4 sezon 14 – gracze krytykują nową mechanikę

Najwięcej kontrowersji wzbudza główna aktywność sezonowa o nazwie Pandemonium Ruptures. Według części graczy rozgrywka sprowadza się do stania w wyznaczonej strefie, unikania śmierci od pojedynczych ataków przeciwników oraz liczenia na szczęście związane z losowymi nagrodami.

Na Reddicie pojawiło się wiele komentarzy sugerujących, że jeśli Blizzard nie wprowadzi zmian przed premierą, część osób może całkowicie zrezygnować z udziału w sezonie. Krytyka dotyczy również stosunkowo niewielkiej liczby nowych elementów oraz dużego uzależnienia postępów od RNG.

Dla wielu fanów problemem jest także fakt, że nowa mechanika działa wyłącznie w ramach konkretnej aktywności. W przeszłości bardziej cenione były rozwiązania wpływające na całą rozgrywkę i budowanie postaci, takie jak Chaos Armor z 10. sezonu.

GramTV przedstawia:

Nadchodzący sezon ma dodatkowo pecha do porównań. Dodatek Lord of Hatred, który zadebiutował w kwietniu, został bardzo dobrze przyjęty przez społeczność. Gracze chwalili nowe aktywności końcowej fazy gry oraz zakończenie sagi Age of Hatred, co sprawiło, że oczekiwania wobec kolejnych aktualizacji znacząco wzrosły.

Nie oznacza to jednak, że 14. sezon jest skazany na porażkę. PTR służy właśnie zbieraniu opinii i wyłapywaniu problemów przed premierą. Blizzard ma jeszcze kilka tygodni na wprowadzenie poprawek, które mogą zmienić odbiór nowej zawartości.

Premiera 14 sezonu w Diablo 4 planowana jest na 30 czerwca.

Źródło:https://gamerant.com/diablo-4-season-14-ptr-bad-why/

Tagi:

News
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Mikołaj Berlik
Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:55

Nieprawda. Nowa mechanika sezonowa wzbudza znikome kontrowersje. Najbardziej gracze narzekają na nerfy wszystkich klas i zdegradowania przedmiotów klasy mythic do losowego przedmiotu, który na nic się nie przyda.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112