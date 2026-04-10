Zaloguj się lub Zarejestruj

Pierwsze DLC do Anno 117: Pax Romana zadebiutuje już niedługo. Poznaliśmy datę premiery Prophecies of Ash

Mikołaj Berlik
2026/04/10 16:00
0
0

Ubisoft podzielił się trailerem.

Ubisoft wykorzystał Dzień Anno, aby zapowiedzieć pierwsze duże rozszerzenie do swojej ubiegłorocznej strategii. Zobaczyliśmy zwiastun i poznaliśmy datę premiery nadchodzącego dodatku.

Anno 117: Pax Romana
Anno 117: Prophecies of Ash – premiera już 23 kwietnia

Pierwszy dodatek do Anno 117: Pax Romana zadebiutuje dokładnie za dwa tygodnie na wszystkich platformach. Rozszerzenie to nie tylko nowa treść, ale przede wszystkim zupełnie nowa skala wyzwania.

Rozbuduj swoje rzymskie imperium w „Prophecies of Ash” – pierwszym dodatku Year 1 do gry „Anno 117: Pax Romana”! Zdobądź największą dotychczas wyspę, opanuj nowe łańcuchy produkcyjne i postaraj się zyskać przychylność Wulkana, boga kuźni. Ale, gubernatorze, czy twoje miasto przetrwa cztery fazy aktywności zbliżającego się wybuchu wulkanu?

GramTV przedstawia:

W Anno 117: Prophecies of Ash zobaczymy Cinis będącą największą wyspą, jaką kiedykolwiek udostępniono w grze. Jej rozmiary pozwalają na zbudowanie potężnej stolicy regionu Lacjum. Gracze będą musieli zaskarbić sobie łaskę boga kowali, co prawdopodobnie wiąże się z nowymi mechanikami religijnymi lub społecznymi. Niestety, budowanie na Cinis to igranie z ogniem. Miasto będzie musiało przetrwać cztery fazy aktywności groźnego wulkanu, co wprowadzi do gry elementy survivalowe. Jak na serię Anno przystało, pojawią się nowe surowce i towary, które będziemy musieli wytworzyć, by zaspokoić potrzeby naszych rzymskich obywateli.

Wczytywanie ramki mediów.

Jak już wspomnieliśmy, Anno 117: Prophecies of Ash powinno zadebiutować 23 kwietnia. Podstawowa wersja gry pojawiła się 13 listopada zeszłego roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Tagi:

News
data premiery
PC
Ubisoft
zwiastun
strategia
PlayStation 5
Anno
Xbox Series X
Xbox Series S
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112