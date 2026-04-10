Pierwsze DLC do Anno 117: Pax Romana zadebiutuje już niedługo. Poznaliśmy datę premiery Prophecies of Ash

Pierwszy dodatek do Anno 117: Pax Romana zadebiutuje dokładnie za dwa tygodnie na wszystkich platformach. Rozszerzenie to nie tylko nowa treść, ale przede wszystkim zupełnie nowa skala wyzwania.

Rozbuduj swoje rzymskie imperium w „Prophecies of Ash” – pierwszym dodatku Year 1 do gry „Anno 117: Pax Romana”! Zdobądź największą dotychczas wyspę, opanuj nowe łańcuchy produkcyjne i postaraj się zyskać przychylność Wulkana, boga kuźni. Ale, gubernatorze, czy twoje miasto przetrwa cztery fazy aktywności zbliżającego się wybuchu wulkanu?

W Anno 117: Prophecies of Ash zobaczymy Cinis będącą największą wyspą, jaką kiedykolwiek udostępniono w grze. Jej rozmiary pozwalają na zbudowanie potężnej stolicy regionu Lacjum. Gracze będą musieli zaskarbić sobie łaskę boga kowali, co prawdopodobnie wiąże się z nowymi mechanikami religijnymi lub społecznymi. Niestety, budowanie na Cinis to igranie z ogniem. Miasto będzie musiało przetrwać cztery fazy aktywności groźnego wulkanu, co wprowadzi do gry elementy survivalowe. Jak na serię Anno przystało, pojawią się nowe surowce i towary, które będziemy musieli wytworzyć, by zaspokoić potrzeby naszych rzymskich obywateli.

Jak już wspomnieliśmy, Anno 117: Prophecies of Ash powinno zadebiutować 23 kwietnia. Podstawowa wersja gry pojawiła się 13 listopada zeszłego roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.