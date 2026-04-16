AC: Black Flag Resynced ujawniło się za wcześnie? Nowa grafika wpadła do Ubisoft Connect

Nadejście Assassin's Creed: Black Flag Resynced jest nieuniknione. A może nawet bardzo bliskie, sądząc po najnowszych wydarzeniach.

Co prawda Ubisoft oficjalnie nie komunikował jeszcze niczego związanego z grą, publikując jedynie jedną grafikę. Teraz zaś przypadkowo pojawiła się druga. Remake czwartego Assassin's Creed na nowej grafice Jeden z użytkowników serwisu Reddit zwrócił uwagę na nietypowe okno, które ukazało się jego oczom podczas korzystania z Ubisoft Connect. W rzeczonym oknie znalazła się zupełnie nowa, nieznana wcześniej grafika, prezentująca Edwarda Kenwaya na tle płonącej pirackiej flagi. W rękach protagonista Assassin's Creed 4: Black Flag dzierżył pistolet skałkowy oraz szablę. W tym samym oknie, ale obok obrazka, umieszczono też krótki zachęcający do gry tekst:

Obierz kurs na Karaiby. Zagraj (ponownie) w tę klasyczną przygodę z pirackim rozmachem już w dniu premiery dzięki Ubisoft+ Premium. Wygląda na to, że Ubisoft przedwcześnie ruszył z kampanią reklamującą Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Z drugiej strony taka sytuacja może świadczyć o tym, że rzeczona kampania rozpocznie się już naprawdę niedługo. Pokrywałoby się to zresztą z plotkami, jakoby sama francuska firma właśnie dziś, czyli 16 kwietnia, miała zamiar zaprezentować remake czwartej odsłony cyklu wybranym przedstawicielom mediów.

O odświeżonej wersji Assassin's Creed 4: Black Flag plotkuje się od około 3 lat. Niemniej dopiero miesiąc temu, tj. na początku marca, sam Ubisoft potwierdził istnienie gry. Niemniej uczynił to w sposób mocno lakoniczny, wrzucając do jednego z wpisów na blogu grafikę z nazwą Assassin's Creed: Black Flag Resynced oraz główną postacią stojącą na maszcie statku. Co ciekawe, niewykluczone, że Resynced nie będzie jedynie zwykłym remake’em. Niedawny wyciek z Indonesian Game Rating System sugeruje bowiem, że gra może dołożyć do oryginału “nowe postacie i historie”.

