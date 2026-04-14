Wielkie nowości zmierzają do Hearthstone. Sezon 13 Ustawki „Kataklizm Wzywa” i debiut latającego pupila

Tryb auto battler w karciance otrzyma spore odświeżenie.

Dzisiejszy dzień będzie wyjątkowy dla fanów karcianki od Blizzarda. Aktualizacja 35.2 wprowadza do gry ogromną dawkę nowej zawartości, koncentrując się na trybie Ustawki oraz specjalnym wydarzeniu fabularnym. Start sezonu zaplanowano na godzinę 19:00 czasu polskiego. Hearthstone – Sezon 13 Ustawki i nie tylko Najnowszy sezon, zatytułowany „Kataklizm Wzywa”, przynosi powiew świeżości do Karczmy. Ozdoby powrócą w rozbudowanej formie. Do dyspozycji graczy trafi 33 nowych Pomniejszych oraz 40 nowych Większych Ozdób (wraz z dziesiątkami powracających), które mają teraz lepiej współgrać z konkretnymi strategiami. Pojawią się dwa nowe Słowa Kluczowe: Pożywka (Demony): pozwala wzmacniać statystyki demonów poprzez „zjadanie” specjalnych żetonów.

Chromasmokowiec (Smoki): pięć kolorów smoków oferujących unikalne synergie ze zaklęciami z Karczmy.

Do walki dołączają Genn Szarogrzywy (Król dwoistości) oraz Pan Trybiczek (Podwojenie), pula stronników zostanie odświeżona o 48 nowych twarzy. W ramach „Skarbów Festynu Lunomroku” (systemu losowania łupów) debiutuje Śmiercik – miniaturowa, chaotyczna wersja Śmiercioskrzydłego. Jest to pierwszy pupil w grze, który potrafi latać. Gracze mogą go rozwijać i odblokowywać nowe skórki (np. Mecha-Śmiercik) poprzez wykonywanie konkretnych akcji w grze, takich jak zagrywanie smoków, odrzucanie kart czy zdobywanie pancerza. Niestety, jest on rozdawany w systemie gacha, więc chętni muszą być uzbrojeni w niemałą ilość gotówki.

Od dziś do 5 maja potrwa specjalny event. W alternatywnej rzeczywistości Ragnaros pochłonął Drzewo Świata, a zadaniem graczy jest powstrzymanie go u boku Malfuriona. Za postępy można zdobyć m.in.: Złote i zwykłe kopie kart: Niszczycielski feniks, Nikczemny podpalacz, Pradawny władca.

Pakiety z nowego rozszerzenia KATAKLIZM.

Skórkę bohatera Malfurion z Krainie Ognia.

Karczemne Bójki i darmowe pakiety

Heroiczna Karczemna Bójka (15–22 kwietnia): Wyzwanie dla ekspertów z nagrodami za 13 zwycięstw (wstęp: 1000 szt. złota). Microsoft i Blizzard rozdają darmowe pakiety w sklepie Battle.net. Przez najbliższe dwa tygodnie (do 28 kwietnia) można odebrać po jednym Złotym pakiecie KATAKLIZMU tygodniowo. Na koniec wspomnijmy, że Hearthstone jest dostępny za darmo na PC oraz urządzeniach mobilnych. Hearthstone: Kataklizm - recenzja rozszerzenia. Początek roku (prawie) idealny