The Division 3 sukcesem na miarę pierwszej części? "To będzie prawdziwy potwór"

Uniwersum Tom Clancy's The Division powoli, acz sukcesywnie się rozwija. Mamy już dwie pełnoprawne odsłony, a w drodze jest gra mobilna oraz trzecia część serii.

O tym, że Tom Clancy's The Division 3 powstaje, wiemy już od 2023 roku. Teraz jednak przy okazji New Game+ Showcase padło kilka buńczucznych zapowiedzi.

The Division 3 powtórzy sukces pierwszej części?

Ich autorem był Julian Gerighty. Szwed od lat współpracuje z Ubisoftem jako dyrektor kreatywny. Rolę tę pełnił przy The Crew, niesławnym Star Wars Outlaws oraz wszystkich dotychczasowych odsłonach The Division. Niemniej w przypadku trzeciej części będzie on dyrektorem wykonawczym, czyli główną osoba odpowiedzialną za projekt, jak i za całą markę.