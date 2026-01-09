The Division 3 sukcesem na miarę pierwszej części? "To będzie prawdziwy potwór"

Uniwersum Tom Clancy's The Division powoli, acz sukcesywnie się rozwija. Mamy już dwie pełnoprawne odsłony, a w drodze jest gra mobilna oraz trzecia część serii.
O tym, że Tom Clancy's The Division 3 powstaje, wiemy już od 2023 roku. Teraz jednak przy okazji New Game+ Showcase padło kilka buńczucznych zapowiedzi.
The Division 3 powtórzy sukces pierwszej części?
Ich autorem był Julian Gerighty. Szwed od lat współpracuje z Ubisoftem jako dyrektor kreatywny. Rolę tę pełnił przy The Crew, niesławnym Star Wars Outlaws oraz wszystkich dotychczasowych odsłonach The Division. Niemniej w przypadku trzeciej części będzie on dyrektorem wykonawczym, czyli główną osoba odpowiedzialną za projekt, jak i za całą markę.
The Division 3 jest w produkcji, prawda? To żadna tajemnica. Już to ogłoszono. Zapowiada się jednak, że będzie to prawdziwy potwór. Naprawde nie mogę powiedzieć nic ponadto, ale to, co dzieje się w tych ścianach, jest czymś ogromnym. Naprawdę ciężko pracujemy nad czymś, co, jak sądze, wywże tak duży wpływ, jak wywarło Division 1 – zapewnił buńczucznie Gerighty.
Konkretów zbyt wiele tu nie ma, ale odniesienia do pierwszej odsłony cyklu nie zaskakują. Pierwszy pokaz Tom Clancy's The Division przy okazji E3 w 2013 roku spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i chociaż ostatecznie w 2016 roku gra nie spełniła wszystkich obietnic, była oceniana dobrze. Sequel ukazał się trzy lata później i jest rozwijany do dziś.
GramTV przedstawia:
Wystarczy wspomnieć, że druga odsłona już niedługo wzbogacona zostanie o nowy tryb Survivors, za który odpowiada Magnus Jansén, dyrektor kreatywny pierwszej części. Ponadto już na początku tego roku posiadacze urządzeń z Androidem i iOS-em zagrają w Tom Clancy's The Division Resurgence.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!