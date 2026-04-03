Take-Two zwalnia zespół AI. Zaskakujący ruch wydawcy GTA 6

To może być dość zaskakujące. Wszak niedawny przykład Warhorse Studios wskazywałby, że zwolnienia mają raczej związek właśnie z rozwojem AI.

Wydawca GTA 6 zwalnia zespół ds. AI

Ale inaczej sprawy potoczyły się w Take-Two, czyli firmie, która jest właścicielem Rockstar Games, 2K i Zynga. Ta ostatnia forma, zajmująca się grami mobilnymi, została przejęta w 2022 roku za 12,7 miliarda dolarów. Z perspektywy czasu trudno jednak uznać to za udaną inwestycję. A to właśnie z Zynga wywodziła się prawdopodobnie większość stworzonego na początku 2025 roku działu do spraw sztucznej inteligencji w T2. Na jego czele stał Luke Dicken, który teraz niespodziewanie ogłosił w serwisie LinkedIn, że jego przygoda z gigantem z Nowego Jorku dobiegła końca.