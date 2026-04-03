Take-Two zwalnia zespół AI. Zaskakujący ruch wydawcy GTA 6

Ale inaczej sprawy potoczyły się w Take-Two, czyli firmie, która jest właścicielem Rockstar Games, 2K i Zynga. Ta ostatnia forma, zajmująca się grami mobilnymi, została przejęta w 2022 roku za 12,7 miliarda dolarów. Z perspektywy czasu trudno jednak uznać to za udaną inwestycję. A to właśnie z Zynga wywodziła się prawdopodobnie większość stworzonego na początku 2025 roku działu do spraw sztucznej inteligencji w T2. Na jego czele stał Luke Dicken, który teraz niespodziewanie ogłosił w serwisie LinkedIn, że jego przygoda z gigantem z Nowego Jorku dobiegła końca.
We wpisie opublikowanym przez Dickena możemy wyczytać:
Z ogromnym rozczarowaniem muszę się z wami podzielić informacją, że mój czas w T2 – oraz czas mojego zespołu – dobiegł końca. [...] Od siedmiu lat opracowujemy nowatorską technologię wspierającą tworzenie gier. Ci ludzie wiedzą, jak łączyć innowacje i nowatorskie podejścia do rozwiązywania problemów z silnymi umiejętnościami projektowania produktów, aby tworzyć systemy wspierające pracowników na każdym etapie procesu deweloperskiego.