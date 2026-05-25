Doczekamy się wreszcie remake’a Red Dead Redemption? Take-Two zapowiada aż 6 odświeżeń

Wbrew pozorom Take-Two nie skupia się obecnie wyłącznie na Grand Theft Auto 6. Owszem, nadchodzący hit od Rockstar Games pozostaje oczkiem w głowie wydawniczego giganta, ale ten jednocześnie myśli również o przyszłości. Dlatego też T2 snuje plany związane z latami fiskalnymi 2028 oraz 2029 . Jak przyznał Karl Slatoff, prezes firmy, w tym czasie podległe jej studia będą tworzyć na potęgę. W efekcie czekać ma nas sporo nowych marek, ale nie tylko!

Nasze studia będą również nadal dostarczać nową zawartość i doświadczenia, które napędzają zaangażowanie oraz powtarzalne wydatki konsumentów w wielu naszych wcześniej wydanych tytułach. Patrząc w przyszłość, obecnie spodziewamy się dostarczyć 22 tytuły na przestrzeni lat fiskalnych 2028 i 2029.

Na rzeczone 22 pozycje składają się m.in. 1 tytuł mobilny, 5 produkcji sportowych, 3 nowe tzw. główne marki oraz 7 sequeli. Ponadto Take-Two zapowiedziało we wspomnianym okresie, iż dostarczy nam aż 6 tytułów w ramach remake’ów, remasterów oraz portów na nowe platformy. I to właśnie ten ostatni aspekt najbardziej pobudza wyobraźnię, bo na razie nie wiemy, które konkretnie gry mogą otrzymać tego typu wydania. A kandydatów jest wielu.

Na pewno jednym z nich jest powstające Max Payne 1 & 2 Remake od Remedy i Rockstara, ale co poza tym? Na pewno marzeniem fanów będzie remaster pierwszego Red Dead Redemption. Nadzieje na pojawienie się takowego istnieją praktycznie od momentu premiery RDR 2, gdy odkryto, iż w sequelu znajduje się spora część mapy z pierwowzoru stworzona na nowym silniku. Inna opcja to też remaster, ale… Red Dead Redemption 2. Z jednej strony produkcja ta pod względem wizualnym nadal zachwyca, ale z drugiej ma ona już 8 lat. Gdyby zaś puścić wodze fantazji, to może np. powody do radości będą mieli posiadacze Nintendo Switch 2, liczący na swoje wersje GTA 5 i RDR 2?

Tak czy inaczej, to melodia przyszłości. Na ten moment głównym punktem roku fiskalnego 2027 jest wspomniane już Grand Theft Auto 6. Ponadto w planach Take-Two znajdują się 3 produkcje sportowe – NBA 2K27, PGA TOUR 2K27 oraz WWE 2K27. Do tego dochodzą 2 pozycje mobilne i 1 jeden port na nową platformę.