Take-Two usprawnia dystrybucję gier. Wydawca GTA i Red Dead nawiązuje współpracę z VaultN

VaultN, platforma specjalizująca się w inteligentnej dystrybucji cyfrowej, nawiązała współpracę z Take-Two Interactive. Głównym celem tej kooperacji jest wzmocnienie i usprawnienie zarządzania siecią dystrybucji oraz współpracy z kanałami sprzedaży zewnętrznej, z którymi Take-Two utrzymuje relacje.

Nowy partner Take-Two Interactive. VaultN pomoże zarządzać globalną dystrybucją GTA i innych hitów

Jak czytamy w komunikacie prasowym, dzięki wykorzystaniu zaawansowanej platformy VaultN, Take-Two zyska możliwość całkowitej centralizacji swojej strategii dystrybucyjnej. Umożliwi to pełną automatyzację procesów, zapewni integrację z korporacyjnymi systemami raportowania i systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa, a także zagwarantuje pełną kontrolę nad obiegiem produktów.