Take-Two usprawnia dystrybucję gier. Wydawca GTA i Red Dead nawiązuje współpracę z VaultN

Patrycja Pietrowska
2025/10/15 08:30
Globalny gigant gier wideo, Take-Two Interactive, ogłosił kluczową współpracę w zakresie dystrybucji cyfrowej.

VaultN, platforma specjalizująca się w inteligentnej dystrybucji cyfrowej, nawiązała współpracę z Take-Two Interactive. Głównym celem tej kooperacji jest wzmocnienie i usprawnienie zarządzania siecią dystrybucji oraz współpracy z kanałami sprzedaży zewnętrznej, z którymi Take-Two utrzymuje relacje.

Nowy partner Take-Two Interactive. VaultN pomoże zarządzać globalną dystrybucją GTA i innych hitów

Jak czytamy w komunikacie prasowym, dzięki wykorzystaniu zaawansowanej platformy VaultN, Take-Two zyska możliwość całkowitej centralizacji swojej strategii dystrybucyjnej. Umożliwi to pełną automatyzację procesów, zapewni integrację z korporacyjnymi systemami raportowania i systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa, a także zagwarantuje pełną kontrolę nad obiegiem produktów.

Take-Two Interactive zarządza jednymi z najbardziej uznanych i dochodowych franczyz na świecie, w tym Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, NBA 2K oraz BioShock. Max Schenkein, wiceprezes ds. strategii cyfrowej w Take-Two, podkreślił, że firma dąży do dostarczania najbardziej angażujących wrażeń rozrywkowych odbiorcom w dowolnym miejscu i czasie, zachowując przy tym pełną widoczność i kontrolę nad swoją siecią dystrybucyjną.

Dążymy do tworzenia najbardziej angażujących i immersyjnych doświadczeń rozrywkowych oraz dostarczania ich odbiorcom zawsze i wszędzie tam, gdzie tego pragną, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej przejrzystości i kontroli nad naszą siecią dystrybucji. Wierzymy, że współpraca z VaultN pozwoli nam osiągnąć ten cel z większą efektywnością, ponieważ ich wiedza w zakresie dystrybucji cyfrowej umożliwi nam płynną integrację zewnętrznych kanałów sprzedaży z naszymi wewnętrznymi systemami raportowania. Uważamy również, że nasza współpraca zapewni, iż proces dystrybucji będzie w pełni zautomatyzowany i strategicznie zgodny z celami biznesowymi firmy.

Platforma VaultN opiera się na podejściu opartym na danych, co wyposaża wydawców, takich jak Take-Two, w narzędzia niezbędne do aktywnego zapobiegania nieefektywności, ograniczania ryzyka związanego z pojawieniem się produktów na szarym rynku oraz do elastycznego dostosowywania strategii dystrybucji. Julian Migura, dyrektor operacyjny VaultN, zwrócił uwagę na siłę portfolio Take-Two, które obejmuje wiele wytwórni i globalne rynki.

Portfolio Take-Two należy do najmocniejszych w branży, obejmując wiele marek i globalne rynki. Dzięki VaultN firma zyskała teraz potężne, zautomatyzowane rozwiązanie, które pomoże jej dystrybuować swoje tytuły w sposób kontrolowany, zoptymalizowany i przejrzysty. Nasza platforma obsługuje współdzielenie zasobów między różnymi markami, co daje Take-Two możliwość zarządzania dystrybucją w różnych działach wydawniczych z wyjątkową dokładnością i efektywnością.

Źródło:https://www.gamespress.com/pl/VaultN-and-Take-Two-Interactive-Software-Inc-Partner-to-Centralize-and

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

