Tak wygląda początek Forza Horizon 6. Playground Games dzieli się rozgrywką

Zobaczyliśmy pierwsze 6,5 minuty gry.

Microsoft udostępnił obszerny materiał z rozgrywki Forza Horizon 6, prezentujący kompletny prolog gry. Tradycyjnie dla serii, początek zabawy to wysokooktanowe wprowadzenie, które pozwala zasiąść za sterami kilku zróżnicowanych maszyn w spektakularnych scenariuszach na terenie Japonii. Forza Horizon 6 – co wydarzy się w prologu? Prolog został zaprojektowany tak, aby pokazać różnorodność japońskich krajobrazów i modeli jazdy. Zasiądziemy za sterami 2024 Nissan GT-R Nismo, ścigając się z legendarnym japońskim pociągiem Shinkansenem. Następnie przesiądziemy się do 2021 RJ Anderson #37 Polaris RZR Pro 4 Truck, aby zmierzyć się z ogromnymi skokami i bezdrożami. Później poczujemy klimat klasycznego driftu w 1995 Porsche 911 GT2 na trasach górskich przełęczy Touge. Na koniec po raz pierwszy poprowadzimy samochód z okładki gry – 2025 GR GT Prototype.

Struktura kampanii doczekała się istotnych zmian. Zaczynamy jako zwykły turysta, a naszym celem jest awans w hierarchii festiwalu. Z czasem będziemy zdobywać kolejne opaski na nadgarstek oraz odblokowywać coraz lepszy klasy samochodów. Po osiągnięciu najwyższego statusu otrzymujemy dostęp do Legend Island – ekskluzywnego obszaru przeznaczonego tylko dla najlepszych kierowców. Pojawiły się też personalizowane garaże. Każdy dom, który kupimy w Japonii, posiada garaż, który możemy w pełni udekorować. Możesz także pobierać projekty garaży od innych graczy. Horizon CoLab jest ewolucją narzędzia EventLab. Największą nowością jest wsparcie dla trybu multiplayer podczas budowania tras i wyzwań – teraz możesz tworzyć własne wydarzenia wspólnie ze znajomymi w czasie rzeczywistym. Oprócz zestawów body kit i części Forza Aero, gra w końcu pozwala na malowanie projektów na szybach samochodów.

GramTV przedstawia: