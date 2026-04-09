Zaloguj się lub Zarejestruj

Tak wygląda początek Forza Horizon 6. Playground Games dzieli się rozgrywką

Mikołaj Berlik
2026/04/09 09:00
0
0

Zobaczyliśmy pierwsze 6,5 minuty gry.

Microsoft udostępnił obszerny materiał z rozgrywki Forza Horizon 6, prezentujący kompletny prolog gry. Tradycyjnie dla serii, początek zabawy to wysokooktanowe wprowadzenie, które pozwala zasiąść za sterami kilku zróżnicowanych maszyn w spektakularnych scenariuszach na terenie Japonii.

Forza Horizon 6 – co wydarzy się w prologu?

Prolog został zaprojektowany tak, aby pokazać różnorodność japońskich krajobrazów i modeli jazdy. Zasiądziemy za sterami 2024 Nissan GT-R Nismo, ścigając się z legendarnym japońskim pociągiem Shinkansenem. Następnie przesiądziemy się do 2021 RJ Anderson #37 Polaris RZR Pro 4 Truck, aby zmierzyć się z ogromnymi skokami i bezdrożami. Później poczujemy klimat klasycznego driftu w 1995 Porsche 911 GT2 na trasach górskich przełęczy Touge. Na koniec po raz pierwszy poprowadzimy samochód z okładki gry – 2025 GR GT Prototype.

Struktura kampanii doczekała się istotnych zmian. Zaczynamy jako zwykły turysta, a naszym celem jest awans w hierarchii festiwalu. Z czasem będziemy zdobywać kolejne opaski na nadgarstek oraz odblokowywać coraz lepszy klasy samochodów. Po osiągnięciu najwyższego statusu otrzymujemy dostęp do Legend Island – ekskluzywnego obszaru przeznaczonego tylko dla najlepszych kierowców. Pojawiły się też personalizowane garaże. Każdy dom, który kupimy w Japonii, posiada garaż, który możemy w pełni udekorować. Możesz także pobierać projekty garaży od innych graczy.

Horizon CoLab jest ewolucją narzędzia EventLab. Największą nowością jest wsparcie dla trybu multiplayer podczas budowania tras i wyzwań – teraz możesz tworzyć własne wydarzenia wspólnie ze znajomymi w czasie rzeczywistym. Oprócz zestawów body kit i części Forza Aero, gra w końcu pozwala na malowanie projektów na szybach samochodów.

GramTV przedstawia:

Deweloperzy zadbali o to, by gra była przystępna dla każdego gracza, wprowadzając zaawansowane opcje ułatwień:

  • Radar bliskości pojazdów.
  • Wsparcie dla amerykańskiego i brytyjskiego języka migowego (ASL/BSL) w przerywnikach filmowych.
  • Tryb AutoDrive dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Forza Horizon zadebiutuje 19 maja na Xbox Series X/S oraz PC. W późniejszym terminie spodziewamy się też debiutu na PlayStation 5. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi pierwszymi wrażeniami na temat produkcji.

Źródło:https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/heres-the-prologue-sequence-for-forza-horizon-6/

Tagi:

News
PC
wyścigi
Playground Games
Forza Horizon
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Forza Horizon 6
wyścigi samochodowe
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112