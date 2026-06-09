To PlayStation dostaną lepsze wydanie Fable. Posiadacze Xboxa nie będą mieli tyle szczęścia

Teraz jednak za pośrednictwem Best Buy dowiedzieliśmy się ciekawej rzeczy. Okazuje się, że posiadacze fizycznych kopii na PlayStation 5 i Xbox Series X/S nie będą w takiej samej sytuacji.

PS5 z “całym” Fable na płycie, XSX/S już nie

Gdy wejdziemy na rzeczone Best Buy, by sprawdzić szczegóły pudełkowego wydania na konsolę Sony, okazuje się, iż w środku otrzymamy płytę, która zawierać będzie pełne dane gry. Tymczasem sprawy ze sprzętem Microsoftu mają się zupełnie inaczej. W jej wypadku wymagane będzie dodatkowe pobieranie zawartości. To o tyle ciekawe, że Fable jest przecież grą tworzoną pod egidą Xbox Game Studios, wydawać by się mogło więc, że to właśnie posiadacze konsoli Zielonych będą mieli lepiej jako docelowy odbiorca. Tymczasem to oni będą musieli po zakupie fizycznej kopii dociągać kolejne gigabajty danych przed rozpoczęciem zabawy.