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To PlayStation dostaną lepsze wydanie Fable. Posiadacze Xboxa nie będą mieli tyle szczęścia

Maciej Petryszyn
2026/06/09 11:00
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Podczas niedawnego XBOX Games Showcase 2026 otrzymaliśmy nowy trailer Fable. Jednocześnie poznaliśmy nową datę premiery.

Teraz jednak za pośrednictwem Best Buy dowiedzieliśmy się ciekawej rzeczy. Okazuje się, że posiadacze fizycznych kopii na PlayStation 5 i Xbox Series X/S nie będą w takiej samej sytuacji.

Fable
Fable

PS5 z “całym” Fable na płycie, XSX/S już nie

Gdy wejdziemy na rzeczone Best Buy, by sprawdzić szczegóły pudełkowego wydania na konsolę Sony, okazuje się, iż w środku otrzymamy płytę, która zawierać będzie pełne dane gry. Tymczasem sprawy ze sprzętem Microsoftu mają się zupełnie inaczej. W jej wypadku wymagane będzie dodatkowe pobieranie zawartości. To o tyle ciekawe, że Fable jest przecież grą tworzoną pod egidą Xbox Game Studios, wydawać by się mogło więc, że to właśnie posiadacze konsoli Zielonych będą mieli lepiej jako docelowy odbiorca. Tymczasem to oni będą musieli po zakupie fizycznej kopii dociągać kolejne gigabajty danych przed rozpoczęciem zabawy.

GramTV przedstawia:

Prawdopodobnie powodem takiej różnicy są kwestie techniczne. PlayStation 5 wyposażono w napęd zdolny do odczytu dwuwarstwowych płyt Blu-ray, co pozwala na umieszczenie na nich w sumie 100 gigabajtów danych. Xbox Series X/S korzysta natomiast ze zwykłych płyt, jednowarstwowych, co daje 50 gigabajtów. Jest to więc rzecz nie do przeskoczenia. Mimo to jednak trudno nie uznać tego za swoisty wizerunkowy cios. Wszak gracze z konkurencyjnej platformy będą grali bezpośrednio z płyty, podczas gdy użytkownicy platformy docelowej, należącej do wydawcy samej gry, już nie.

Fable ukaże się w 23 lutego 2027 roku. Za grę odpowiedzialne jest Playground Games, które wcześniej stworzyło sześć części cyklu Forza Horizon. Gra wydana zostanie zarówno na komputerach osobistych, jak i na konsolach Xbox Series X/S. Ponadto już w dniu premiery znajdzie się w abonamencie Xbox Game Pass Ultimate.

Źródło:https://twistedvoxel.com/fable-ps5-physical-copy-contains-full-game-xbox-series-xs-requires-content-download/

Tagi:

News
Playground Games
Fable
pudełka
PlayStation 5
wydanie fizyczne
Xbox Game Studios
Xbox Series X
Xbox Series S
wydanie pudełkowe
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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