Zagrasz w Halo: Campaign Evolved na swoim komputerze? Poznaliśmy wymagania PC remake’u

Nowa wersja kultowego FPS-a zaoferuje kampanię z Halo: Combat Evolved oraz trzy dodatkowe misje fabularne.
Microsoft ujawnił oficjalne wymagania sprzętowe Halo: Campaign Evolved. Remake pierwszej odsłony serii Halo wykorzysta Unreal Engine 5 i będzie wymagał co najmniej 16 GB pamięci RAM oraz 100 GB wolnego miejsca na dysku.
Halo: Campaign Evolved – wymagania sprzętowe PC
Premiera gry została zaplanowana na 28 lipca. Produkcja odtworzy całą kampanię z Halo: Combat Evolved, a dodatkowo zaoferuje trzy nowe misje fabularne przedstawiające wydarzenia poprzedzające historię znaną z oryginału. W centrum wydarzeń ponownie znajdą się Master Chief oraz sierżant Johnson.
Halo: Campaign Evolved to wierna, a jednocześnie unowocześniona wersja kampanii z gry Halo: Combat Evolved. Przeżyj oryginalną historię w nowej odsłonie z grafiką w wysokiej rozdzielczości, ulepszonymi sekwencjami filmowymi, dopracowanym sterowaniem oraz zupełnie nową przygodą składającą się z trzech misji, w której występują Master Chief i sierżant Johnson. Szerszy arsenał broni, pojazdów, przeciwników oraz modyfikujące rozgrywkę „Czaszki” – opcjonalne modyfikatory, które zmieniają walkę w zabawny i wymagający sposób – zapewniają świeże taktyki i nieograniczoną możliwość ponownego grania.
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