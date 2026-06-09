Zagrasz w Halo: Campaign Evolved na swoim komputerze? Poznaliśmy wymagania PC remake’u

Halo: Campaign Evolved to wierna, a jednocześnie unowocześniona wersja kampanii z gry Halo: Combat Evolved. Przeżyj oryginalną historię w nowej odsłonie z grafiką w wysokiej rozdzielczości, ulepszonymi sekwencjami filmowymi, dopracowanym sterowaniem oraz zupełnie nową przygodą składającą się z trzech misji, w której występują Master Chief i sierżant Johnson. Szerszy arsenał broni, pojazdów, przeciwników oraz modyfikujące rozgrywkę „Czaszki” – opcjonalne modyfikatory, które zmieniają walkę w zabawny i wymagający sposób – zapewniają świeże taktyki i nieograniczoną możliwość ponownego grania.