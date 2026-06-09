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Zagrasz w Halo: Campaign Evolved na swoim komputerze? Poznaliśmy wymagania PC remake’u

Mikołaj Berlik
2026/06/09 09:05
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Nowa wersja kultowego FPS-a zaoferuje kampanię z Halo: Combat Evolved oraz trzy dodatkowe misje fabularne.

Microsoft ujawnił oficjalne wymagania sprzętowe Halo: Campaign Evolved. Remake pierwszej odsłony serii Halo wykorzysta Unreal Engine 5 i będzie wymagał co najmniej 16 GB pamięci RAM oraz 100 GB wolnego miejsca na dysku.

Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved

Halo: Campaign Evolved – wymagania sprzętowe PC

Premiera gry została zaplanowana na 28 lipca. Produkcja odtworzy całą kampanię z Halo: Combat Evolved, a dodatkowo zaoferuje trzy nowe misje fabularne przedstawiające wydarzenia poprzedzające historię znaną z oryginału. W centrum wydarzeń ponownie znajdą się Master Chief oraz sierżant Johnson.

Halo: Campaign Evolved to wierna, a jednocześnie unowocześniona wersja kampanii z gry Halo: Combat Evolved. Przeżyj oryginalną historię w nowej odsłonie z grafiką w wysokiej rozdzielczości, ulepszonymi sekwencjami filmowymi, dopracowanym sterowaniem oraz zupełnie nową przygodą składającą się z trzech misji, w której występują Master Chief i sierżant Johnson. Szerszy arsenał broni, pojazdów, przeciwników oraz modyfikujące rozgrywkę „Czaszki” – opcjonalne modyfikatory, które zmieniają walkę w zabawny i wymagający sposób – zapewniają świeże taktyki i nieograniczoną możliwość ponownego grania.

Minimalne wymagania sprzętowe Halo: Campaign Evolved:

  • Wymagany jest 64-bitowy procesor i system operacyjny
  • System operacyjny: Windows 11
  • Procesor: AMD Ryzen 5 3600 lub Intel Core i7-10700K
  • Pamięć: 16 GB RAM
  • Karta graficzna: AMD Radeon RX 6600, Intel Arc A580 lub Nvidia GeForce RTX 2060 Super
  • Miejsce na dysku: 100 GB wolnego miejsca

GramTV przedstawia:

Zalecane wymagania sprzętowe Halo: Campaign Evolved:

  • Wymagany jest 64-bitowy procesor i system operacyjny
  • System operacyjny: Windows 11
  • Procesor: AMD Ryzen 7 7700 lub Intel Core i7-12700K
  • Pamięć: 32 GB RAM
  • Karta graficzna: AMD Radeon RX 9070 lub Nvidia 3080 Ti
  • Miejsce na dysku: 100 GB wolnego miejsca

Halo: Campaign Evolved będzie dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://www.dsogaming.com/news/official-pc-requirements-for-halo-campaign-evolved-released/

Tagi:

News
PC
wymagania sprzętowe
Halo
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Halo: Campaign Evolved
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112