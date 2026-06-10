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Deltarune Chapter 5 ma datę premiery. Fani RPG od Toby’ego Foxa nie będą długo czekać

Mikołaj Berlik
2026/06/10 13:00
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Nowy rozdział przygodowej serii trafi do graczy jeszcze w czerwcu.

Po miesiącach oczekiwania gracze poznali datę premiery Deltarune Chapter 5. Nowy rozdział popularnego RPG autorstwa Toby’ego Foxa zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu. Produkcja twórcy Undertale rozwijana jest w formie kolejnych rozdziałów, a społeczność od dawna wyczekiwała informacji dotyczących Chapter 5. Podczas najnowszego Nintendo Direct deweloper wreszcie ujawnił konkretny termin premiery.

Deltarune
Deltarune

Deltarune – Chapter 5 tuż za rogiem

Toby Fox potwierdził, że Deltarune Chapter 5 trafi do graczy 24 czerwca. Rozdział zostanie udostępniony na Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Co istotne, nowa zawartość będzie dostępna jako darmowa aktualizacja dla wszystkich obecnych posiadaczy gry. Ogłoszeniu towarzyszył nowy zwiastun prezentujący fragmenty rozgrywki, nieznane wcześniej lokacje, przeciwników oraz sceny fabularne. Materiał nie zdradza wielu szczegółów dotyczących historii, ale potwierdza, że Kris, Susie i Ralsei będą kontynuować swoją podróż pomiędzy Światem Światła i Mroku.

Deltarune rozpoczęło swoją historię w 2018 roku wraz z premierą pierwszego rozdziału. Drugi pojawił się w 2021 roku, natomiast Chapter 3 i 4 zostały udostępnione w 2025 roku jako część płatnego wydania. Cała opowieść ma docelowo składać się z siedmiu rozdziałów.

Walcz (lub oszczędzaj przeciwników) u boku nowych bohaterów w równoległej historii UNDERTALE, DELTARUNE...!

W grze znajdziesz

  • Ogromną ścieżkę dźwiękową i fabułę autorstwa Toby'ego Foxa!
  • Poznaj nowych, sympatycznych bohaterów, a także znane postacie, takie jak Toriel, Sans i nie tylko. Co? Papyrus? Nie, on jest zajęty. Przepraszam
  • Płynna i ekspresyjna animacja pikselowa autorstwa Temmie. Ma też nową czapkę (w grze)
  • Liniowy system oparty na rozdziałach, który możesz kontynuować od dowolnego miejsca.
  • Kreatywne bitwy oparte na unikaniu pocisków, inspirowane grami takimi jak Touhou i Chrono Trigger.
  • Diabelsko trudni ukryci bossowie.
  • I...
  • ...
  • ... tylko jedno zakończenie...?

GramTV przedstawia:

Premiera Chapter 5 oznacza, że do zakończenia historii pozostaną już tylko dwa epizody. Na razie Toby Fox nie ujawnił harmonogramu prac nad Chapter 6 i 7.

Źródło:https://gamerant.com/deltarune-chapter-5-release-date/

Tagi:

News
data premiery
PC
Nintendo
Nintendo Direct
PlayStation 5
Toby Fox
Deltarune
Nintendo Switch 2
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112