Deltarune Chapter 5 ma datę premiery. Fani RPG od Toby’ego Foxa nie będą długo czekać

Po miesiącach oczekiwania gracze poznali datę premiery Deltarune Chapter 5. Nowy rozdział popularnego RPG autorstwa Toby’ego Foxa zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu. Produkcja twórcy Undertale rozwijana jest w formie kolejnych rozdziałów, a społeczność od dawna wyczekiwała informacji dotyczących Chapter 5. Podczas najnowszego Nintendo Direct deweloper wreszcie ujawnił konkretny termin premiery.

Deltarune – Chapter 5 tuż za rogiem

Toby Fox potwierdził, że Deltarune Chapter 5 trafi do graczy 24 czerwca. Rozdział zostanie udostępniony na Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Co istotne, nowa zawartość będzie dostępna jako darmowa aktualizacja dla wszystkich obecnych posiadaczy gry. Ogłoszeniu towarzyszył nowy zwiastun prezentujący fragmenty rozgrywki, nieznane wcześniej lokacje, przeciwników oraz sceny fabularne. Materiał nie zdradza wielu szczegółów dotyczących historii, ale potwierdza, że Kris, Susie i Ralsei będą kontynuować swoją podróż pomiędzy Światem Światła i Mroku.