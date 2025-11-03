Zaloguj się lub Zarejestruj

Tak słabego października w kinach nie było od 30 lat. Kto "nie dowiózł"?

Jakub Piwoński
2025/11/03 08:30
1
0

Hity zawiodły, choć widzowie byli gotowi się pojawić.

Październik okazał się jednym z najgorszych miesięcy dla kas biletowych od niemal 30 lat. Mowa o rynku zagranicznym, będącym jednak wyznacznikiem trendów. Według szacunków, wpływy w USA wyniosły około 425 milionów dolarów, co, po uwzględnieniu inflacji, stawia ten miesiąc znacznie poniżej poziomu z 1997 roku, kiedy to zanotowano 385 milionów dolarów. Problem nie leży w braku widzów – oni są – lecz w tym, że duże studia nie dostarczyły filmów, na które publiczność czekała.

Fatalny miesiąc dla kin w USA

Październik okazał się miesiącem, w którym największe produkcje studyjne zawiodły oczekiwania widzów. TRON: Ares po trzech tygodniach zarobił zaledwie 63 miliony dolarów, Czarny telefon 2 53 miliony, a dokument o Taylor Swift 34 miliony. Weekend Halloween był najgorzej zarabiającym w roku – najwięcej zgarnęło Czarny telefon 2 zaledwie 7 milionów dolarów. W tym czasie niewielkie niezależne filmy, jak Blue Moon, The Mastermind czy Urchin, zdobywały uznanie, ale ich premiery miały ograniczony zasięg i dotarły do stosunkowo niewielkiej liczby widzów. W tym wypadku jednak nie ma większych zaskoczeń.

Według analityków, część problemu wynika z opóźnień produkcyjnych i skutków strajków w Hollywood, jednak głównym czynnikiem jest po prostu niewystarczająca atrakcyjność październikowych premier. Widzowie nie wyrazili zainteresowania dostarczonymi przez wielkie studia premierami.

Dobra wiadomość: listopad zapowiada się znacznie lepiej. Na horyzoncie są takie tytuły jak Predator: Strefa zagrożenia, Uciekinier, Wicked: Na dobre i Zwierzogród 2. Jak podkreślają eksperci, widzowie są gotowi wrócić do kin – potrzebują tylko produkcji, które naprawdę przyciągną ich uwagę.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/11/1/october-box-office-hit-near-30-year-low-worst-numbers-since-1997

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 08:58

Taaaa... miałem się ze znajomą do kina wybrać jutro. Przeglądnęliśmy co leci. Zero.

Wybraliśmy jakieś niszowe kino które robi re-run klasyków. 




