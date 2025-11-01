Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy kinowy hit już za chwilę trafi na VOD. Podano datę premiery

Radosław Krajewski
2025/11/01 08:00
Film już za chwilę będzie dostępny do obejrzenia w domu.

Kontynuacja popularnego horroru Czarny telefon może już wkrótce zadebiutować na streamingu. Według nieoficjalnych doniesień, Czarny telefon 2 ma pojawić się na amerykańskich platformach VOD już 4 listopada 2025 roku, czyli niespełna trzy tygodnie po swojej premierze kinowej w USA. W tym samym czasie lub niedługo później film powinien pojawić się również w polskiej ofercie.

Czarny telefon 2

Czarny telefon 2 – data premiery na VOD

Choć Universal Pictures nie potwierdziło jeszcze tej daty, w branży filmowej coraz częściej praktykuje się szybkie przechodzenie z dużego ekranu na dystrybucję cyfrową, szczególnie w przypadku tytułów z przedstawiciela kina grozy. Jeśli te informacje się potwierdzą, już na początku listopada widzowie będą mogli wrócić do przerażającej historii rodzeństwa, które ponownie staje oko w oko z siłami zła.

Czarny telefon 2 zarobił 52,4 mln dolarów w Ameryce oraz 82,5 mln dolarów na pozostałych rynkach. Globalnie daje to 135,2 mln dolarów, przy budżecie wynoszącym zaledwie 30 mln dolarów.

GramTV przedstawia:

Historia koncentruje się na Gwen, która po traumatycznych wydarzeniach sprzed lat zaczyna doświadczać kolejnych niepokojących wizji i snów z udziałem tajemniczego czarnego telefonu. Jej brat Finn, wciąż zmagający się z przeszłością, zostaje przez nią przekonany do powrotu na miejsce tragicznych wydarzeń, opuszczonego zimowego obozu Alpine Lake. To właśnie tam rodzeństwo odkrywa wstrząsające sekrety związane nie tylko z tajemniczym mordercą, znanym jako Wyłapywacz, ale także z własną rodziną.

Za reżyserię drugiej części odpowiada Scott Derrickson, twórca pierwszej części, a scenariusz napisał wspólnie z C. Robertem Cargillem. W obsadzie znaleźli się ponownie Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Miguel Mora oraz Jeremy Davies, a do ekipy dołączyli Demián Bichir i Arianna Rivas.

Źródło:https://www.whentostream.com/news/black-phone-2-digital-streaming-release-date-revealed

