Nowy kinowy hit już za chwilę trafi na VOD. Podano datę premiery

Kontynuacja popularnego horroru Czarny telefon może już wkrótce zadebiutować na streamingu. Według nieoficjalnych doniesień, Czarny telefon 2 ma pojawić się na amerykańskich platformach VOD już 4 listopada 2025 roku, czyli niespełna trzy tygodnie po swojej premierze kinowej w USA. W tym samym czasie lub niedługo później film powinien pojawić się również w polskiej ofercie.

Czarny telefon 2 – data premiery na VOD

Choć Universal Pictures nie potwierdziło jeszcze tej daty, w branży filmowej coraz częściej praktykuje się szybkie przechodzenie z dużego ekranu na dystrybucję cyfrową, szczególnie w przypadku tytułów z przedstawiciela kina grozy. Jeśli te informacje się potwierdzą, już na początku listopada widzowie będą mogli wrócić do przerażającej historii rodzeństwa, które ponownie staje oko w oko z siłami zła.