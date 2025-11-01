Nowy kinowy hit już za chwilę trafi na VOD. Podano datę premiery

Film już za chwilę będzie dostępny do obejrzenia w domu.
Kontynuacja popularnego horroru Czarny telefon może już wkrótce zadebiutować na streamingu. Według nieoficjalnych doniesień, Czarny telefon 2 ma pojawić się na amerykańskich platformach VOD już 4 listopada 2025 roku, czyli niespełna trzy tygodnie po swojej premierze kinowej w USA. W tym samym czasie lub niedługo później film powinien pojawić się również w polskiej ofercie.
Czarny telefon 2 – data premiery na VOD
Choć Universal Pictures nie potwierdziło jeszcze tej daty, w branży filmowej coraz częściej praktykuje się szybkie przechodzenie z dużego ekranu na dystrybucję cyfrową, szczególnie w przypadku tytułów z przedstawiciela kina grozy. Jeśli te informacje się potwierdzą, już na początku listopada widzowie będą mogli wrócić do przerażającej historii rodzeństwa, które ponownie staje oko w oko z siłami zła.
Czarny telefon 2 zarobił 52,4 mln dolarów w Ameryce oraz 82,5 mln dolarów na pozostałych rynkach. Globalnie daje to 135,2 mln dolarów, przy budżecie wynoszącym zaledwie 30 mln dolarów.
Historia koncentruje się na Gwen, która po traumatycznych wydarzeniach sprzed lat zaczyna doświadczać kolejnych niepokojących wizji i snów z udziałem tajemniczego czarnego telefonu. Jej brat Finn, wciąż zmagający się z przeszłością, zostaje przez nią przekonany do powrotu na miejsce tragicznych wydarzeń, opuszczonego zimowego obozu Alpine Lake. To właśnie tam rodzeństwo odkrywa wstrząsające sekrety związane nie tylko z tajemniczym mordercą, znanym jako Wyłapywacz, ale także z własną rodziną.
Za reżyserię drugiej części odpowiada Scott Derrickson, twórca pierwszej części, a scenariusz napisał wspólnie z C. Robertem Cargillem. W obsadzie znaleźli się ponownie Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Miguel Mora oraz Jeremy Davies, a do ekipy dołączyli Demián Bichir i Arianna Rivas.
