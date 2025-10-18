Czarny telefon 2 – recenzja filmu. Połączenie z zaświatów

Kontynuacje filmów grozy mają to do siebie, że rzadko kiedy potrafią dorównać pierwowzorom, a jeszcze rzadziej udaje im się je przebić. Czarny telefon 2 to próba podjęcia takiego wyzwania przez duet Scott Derrickson i C. Robert Cargill, twórców pierwszej części z 2021 roku, która stała się jednym z najciekawszych horrorów ostatnich lat. Twórcy nie chcieli powielać pomysłu z pierwszej odsłony w najprostszy sposób, ale wykorzystali nową historię do rozbudowania mitologii, która posłużyła im do próby stworzenia nowego ikonicznego złoczyńcy na miarę Freddy’ego Kruegera, czy Jasona z Piątku Trzynastego. Efektem jest film, który momentami olśniewa formą, oryginalnymi pomysłami i aktorstwem, ale też boleśnie potyka się na własnych ambicjach.

Minęły cztery lata od traumatycznych wydarzeń z Denver. Finney (Mason Thames) próbuje normalnie funkcjonować po starciu z Wyłapywaczem (Ethan Hawke), zaś jego młodsza siostra Gwen (Madeleine McGraw) coraz intensywniej doświadcza wizji związanych ze śmiercią innych dzieci. Tym razem nadprzyrodzone poszlaki prowadzą ją do odizolowanego, chrześcijańskiego obozu Alpine Lake, gdzie przeszłość i teraźniejszość zaczynają się niepokojąco przenikać. Okazuje się, że Wyłapywacz nie spoczął w grobie i powraca jako upiorna, demoniczna zjawa, której celem są Gwen i Finney. Młodzi bohaterowie jednak nie wiedzą, że tym razem mierzą się z prawdziwym złem, które jest jeszcze potężniejsze.

W Czarnym telefonie 2 to Gwen staje się główną bohaterką. Z drugoplanowej postaci przeistacza się w pełnoprawną protagonistkę, odkrywającą w sobie moce medium, które balansują na granicy jawy i snu. Jej wizje stylizowane na ujęcia kręcone kamerą Super 8, tworzą najbardziej sugestywne i charakterystyczne momenty filmu. To właśnie w tych fragmentach Scott Derrickson pokazuje, że doskonale rozumie potęgę wizualnej grozy, która podkreślana jest i potęgowana rażącą ziarnistością, wysokim kontrastem, czy rozmazanymi sylwetkami. Ogląda się to, jak amatorskie filmy, kręcone na kasecie VHS. To horror, który najmocniej działa właśnie w tych momentach, które przywodzą na myśl inny film Derrickson z Ethanem Hawkiem, czyli Sinister.

Zmiana lokalizacji z charakterystycznego dla gatunku grozy amerykańskiego przedmieścia na zimowy obóz to odważny krok w dobrą stronę. Alpine Lake, pokryte śniegiem i odcięte od świata, tworzy scenerię z dominującą ciszą i złowrogim pięknem. Zdjęcia podkreślają chłodną paletę kolorystyczną, która dodatkowa podbijana jest niewielkimi źródłami światła. Buduje to klimat całkowitej izolacji, odcięcia od całego świata, a przy tym nadciągającego zła.

Białe zło

Ethan Hawke powraca jako Wyłapywacz, tym razem jednak nie jako człowiek, a zjawa z piekła rodem. Choć jego makabryczna charakteryzacja z rozpadającą się twarzą i maską z groteskowym uśmiechem robi ogromne wrażenie, antagonista stracił nieco swojego pierwotnego „uroku”. W pierwszym Czarnym telefonie Wyłapywacz był nieprzewidywalny i groźny przede wszystkim ze względu na jego porywczy charakter i nieodgadnione motywacje. W kontynuacji, choć nadal potrafi robić wrażenie, to brakuje w tym złoczyńcy jakiejś tajemnicy, aby nie był jedynie straszydłem. Mimo to Hawke stara się wyciągnąć z tej roli wszystko, co się da i w niektórych scenach udaje mu się osiągnąć prawdziwe poczucie zagrożenia.